به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در محل اتاق تهران میزبان همتای ازبک خود بود. آل اسحاق و میزاوه شوکات با یکدیگر در مورد راه های عملی افزایش مراودات بازرگانی و همکاری های صنعتی گفت و گو کردند.

رئیس بخش صنعت اتاق بازرگانی تاشکند، دستیار حاکمیت تاشکند و قائم مقام رئیس بخش روابط اقتصادی خارجی تاشکند که سازمان خریدهای دولتی ازبکستان نیز به شمار می رود میرزاوه شوکات را همراهی می کردند و علی خرم معاون امور بین الملل اتاق تهران نیز به همراه یحیی آل اسحاق در این جلسه شرکت داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به رابطه دیرینه دو کشور حجم 300 میلیون دلاری کنونی میادلات تجاری را بسیار پایین دانست و این حجم را نه برازنده دو کشور که در اندازه مراودات دو شرکت نه چندان بزرگ خواند.

آل اسحاق گفت: مسئولان اقتصادی دو کشور چه در دولت و چه در بخش خصوصی مایل به افزایش و توسعه روابط دو جانبه هستند.تاکنون تجار ایرانی چندین نمایشگاه هم در تاشکند برگزار کرده اند و مسئولان دولتی نیز چندین تفاهم نامه به امضا رسانده اند که چندان نتایج مطلوبی هم در بر نداشته است.

آل اسحاق گفت: ما به عنوان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن باید پیش قدم شویم و گام های عملی برای توسعه روابط اقتصادی برداریم.اگر به همین منوال حرکت کنیم حجم 300 میلیون دلاری فعلی حداکثر تا 500 میلیون می توانیم افزایش دهیم در حالی که استعدادهای دو کشور حجم چند میلیارد دلاری روابط تجاری را برای ما امکان پذیر کرده است و تنها باید با اقدامات عملیاتی این ظرفیت ها را شکوفا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین با برشمردن مشکلات گسترش روابط گفت باید با همکاری های بیشتر و نزدیک تر این مشکلات را رفع کنیم تا صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند این توسعه در روابط را تحقق بخشند.

وی موانع توسعه روابط را کمبود اطلاعات بازرگانان ایرانی و ازبک نسبت به ظرفیت های دو کشور، عدم حمایت های حقوقی، مشکلات صدور ویزا و روابط بین بانکی خواند.

آل اسحاق گفت: ما در حالی می خواهیم روابط خودمان را توسعه دهیم که اطلاعات کافی و مناسبی از ظرفیت های سرمایه گذاری و بازرگانی یکدیگر نداریم.ارائه این اطلاعات به فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع نیز بر عهده اتاق های بازرگانی است و ما باید با برگزاری سمینارها،اعزام هیات های تجاری به تاشکند و تهران و ارایه اطلاعات از طریق سایت های اینترنتی دو اتاق این آمار و اطلاعات را در اختیار بازرگانان و اعضای اتاق بگذاریم.

رئیس اتاق تهران هم چنین عنوان کرد که برای برداشتن اقدامات عملی باید از کارهای اضافی و بوروکراسی های اداری کاست و با وارد کردن تولیدکنندگان،سرمایه گذاران و فعالان صادرات و واردات در چرخه مذاکره رو در رو گام های اساسی در جهت توسعه روابط برداشت.

"میرزاوه شوکات" رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تاشکند نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات بانکی و گمرکی از عزم راسخ بخش خصوصی و دولتی ازبکستان برای رفع موانع توسعه روابط تجاری با ازبکستان خبر داد و شروع آن را نیز اقدامات رئیس جمهور این کشور در دستور اعطای تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان و حمایت خاص از سرمایه گذاران خارجی در ازبکستان خواند.

شوکات بورس ازبکستان را محل مناسبی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایرانی عنوان کرد و گفت طبق قوانین این کشور افراد و شرکت های خارجی که در بوری ازبکستان سرمایه گذاری کنند برای واردات و صادرات کالا در ازبکستان و هم چنین امور بانکی خود از تسهیلات خاصی بهره مند می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی تاشکند هم چنین با دعوت از رئیس اتاق تهران به همراه تجار ایرانی به تاشکند آمادگی تشکل متبوع خود برای ارائه هرگونه اطلاعات در مورد قوانین حقوقی و یانکی و گمرکی این کشور را اعلام کرد.در این دیدار دو طرف با تعیین یک نماینده برای پیگیری امور مرتبط تفاهم نامه همکاری به امضا رساندند.