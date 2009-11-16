همایش "روابط شورای مسلمانان و مسیحیت" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور سید محمد باقر المهرى رئیس شوراى روابط اسلام و مسیحیت و ارشمندریت افرام الطعمى قائم مقام اسقف بغداد، کویت و کشورهاى عرب حوزه خلیج فارس، دکتر على عباس النقى از مشاوران حقوقى پارلمان مجلس امت، على جنتى سفیر ایران در کویت، سفیر واتیکان، سفیر بوسنى و خانم شیخه فریحه الاحمد الصباح خواهر امیر کویت و رئیس کمیته عالى مادر نمونه و تنى چند از اعضاى پارلمان مجلس کویت برگزار شد.

در ابتداى این نشست سید محمد باقر المهرى طى سخنانى اظهار داشت: پایه‌هاى اسلام اصیل مبتنى بر دعوت به سوى خدا و شریعت مقدس اسلامى و ایمان به مبدأ و معاد و همچنین اعتقاد راسخ به پیامبر گرامى اسلام و قرآن و بخشش، نهاد شده است و هرگونه خشونت و افراط‌گرایى با قوانین اسلام اصیل منافات دارد.

وی تصریح کرد: اسلام با تحریم هرگونه استقاده از قدرت، اجبار در دین را مورد سرزنش و کراهت قرار داده است و دیگر ادیان را در ممارست عقاید دینى خود آزاد مى‌داند و آیه کریمه (لا اکراه فى الدین .....) استناد به همین مقوله دارد.

سید محمد باقر المهرى همچنین با اشاره به کشتار مسلمانان خاطر نشان کرد: کشتار و خیانت در اسلام ناروا و از محرمات دینى به شمار می‌رود و اسلام جنگ با زنان، کودکان و افراد کهنسال را حتى در زمان جنگ نهى کرده است که با اشاره به جنگهاى زمان پیامبر مى‌توان این موارد را مشاهده کرد.