حسین مروی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم "بچههای محله گلها" را به سیمافیلم تحویل دادیم، اما هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است.
فیلم "بچههای محله گلها" به سفارش سیمافیلم تهیه شده و فرهاد جم، فرخ نعمتی، مهدی عطاران، محمدرضا زادسرور، فرنوش محمدی، علی ابوذری، محمد و معین محمدی، مهدی فقیه، فرحناز منافیظاهر، محرم رزاقی و مرتضی ذوالفقاری بازی میکنند.
فیلمنامه را احسان جوانمرد نوشته شده و قصه سال 1357 اتفاق میافتد. برادر بزرگ عارف از بردن او به تظاهرات و شعارنویسی خودداری میکند. عارف تصمیم میگیرد به کمک دوستانش کارهایی کند که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند.
عوامل پروژه عبارتند از هاشم عطار تصویربردار، مهدی براتی طراح صحنه و لباس، امیر صرافها دستیار کارگردان، شیوا یوسفی منشی صحنه، معصومه نیککار مجری طرح، فرخ فدایی صدابردار، سودابه خسروی طراح گریم، امید رئیس دانا آهنگساز، حسین غضنفری تدوین، آرش اسحاقی صداگذار و مسعود عسگری مدیر تولید.
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