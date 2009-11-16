حسین مروی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" را به سیمافیلم تحویل دادیم، اما هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است.

فیلم "بچه‌های محله گل‌ها" به سفارش سیمافیلم تهیه شده و فرهاد جم، فرخ نعمتی، مهدی عطاران، محمدرضا زادسرور، فرنوش محمدی، علی ابوذری، محمد و معین محمدی، مهدی فقیه، فرحناز منافی‌ظاهر، محرم رزاقی و مرتضی ذوالفقاری بازی می‌کنند.

فیلمنامه را احسان جوانمرد نوشته شده و قصه سال 1357 اتفاق می‌افتد. برادر بزرگ عارف از بردن او به تظاهرات و شعارنویسی خودداری می‌کند. عارف تصمیم می‌گیرد به کمک دوستانش کارهایی کند که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند.

عوامل پروژه عبارتند از هاشم عطار تصویربردار، مهدی براتی طراح صحنه و لباس، امیر صرافها دستیار کارگردان، شیوا یوسفی منشی صحنه، معصومه نیک‌کار مجری طرح، فرخ فدایی صدابردار، سودابه خسروی طراح گریم، امید رئیس دانا آهنگساز، حسین غضنفری تدوین، آرش اسحاقی صداگذار و مسعود عسگری مدیر تولید.

