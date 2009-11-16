حفظ سلامت آب آشامیدنی هندیجان مهمترین هدف شرکت آبفا منطقه است

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه سلامت آب مورد تایید مرکز بهداشت است، بحث کدورت و طعم آب با سلامت و بهداشت آب را دو مقوله مجزا و متفاوت عنوان کرد.

وی بیان داشت: به رغم افزایش EC (شوری آب) رودخانه زهره و بروز تغییراتی در طعم آب، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت استان، آب تولیدی را از نظر میکروبی فاقد هرگونه آلودگی اعلام کرده اند.

رئیس هیئت مدیره آبفای استان خوزستان اظهار داشت: کمبود باران و بروز خشکسالی در استان خوزستان و به تبع آن هندیجان، مشکلاتی را برای مصارف خانگی و کشاورزی به وجود آورد به طوریکه بر اساس اعلام نهادهای مسئول، میزان بارندگی در شهر هندیجان در مجموع در دو سال گذشته کمتر از 70 میلیمتر بوده است و همین امر منابع آب به ویژه رودخانه زهره که منبع اصلی تأمین آب شهر هندیجان است را تحت الشعاع قرار داد.

وی با بیان اینکه در شبانه روز بالغ بر 10 هزار و 500 مترمعکب آب از طریق شبکه های توزیع در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: پنج هزار متر مکعب پس از برداشت از رودخانه زهره توسط تجهیزات آب شیرین کن تصفیه که بخشی از آن از طریق آب پخشهای موجود در سطح شهر بین مردم توزیع و بخشی نیز به منظور افزایش سطح کیفی آب در شبکه توزیع پمپاژ می شود.