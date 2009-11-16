برگزیدگان مسابقه حفظ دیباچه گلستان اعلام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقه که از سوی سازمان فرهنگی شهر کتاب با مشارکت مرکز سعدی شناسی در روز کتاب و کتابخوانی برگزار شدهبود، از میان۲۳ شرکتکننده مرحله نهایی، سما قرائی، آزاده تاجدینی و شیما طیبی جزایری برنده تور فرهنگی شیراز و محمد رسولی، مائدهسادات دربندی و الهه دزیانیان برنده نیم سکه بهار آزادی شدند.
بنا به این گزارش به کلیه شرکتکنندگان مسابقه حفظ دیباچه گلستان نیز به رسم یادبود لوح و کتاب اهدا خواهد شد.
شهرکتاب مرکزی در چند سال گذشته برای پیوند دادن نسل امروز با ادبیات کلاسیک، اقدام به برگزاری درسگفتارهایی در این حوزه کرده است. از آغاز سال جاری این درسگفتارها به واکاوی آثار و اندیشههای شیخ اجل، سعدی شیرازی، اختصاص داشته است که مسابقه حفظ دیباچه گلستان نیز در همین راستا برپا شدهاست.
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