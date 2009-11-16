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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

از سوی حوزه هنری؛

کارگاه نمایشنامه نویسی دفاع مقدس در خرم آباد برگزار شد

کارگاه نمایشنامه نویسی دفاع مقدس در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نخستین کارگاه نمایشنامه نویسی دفاع مقدس که از سوی واحد نمایش حوزه هنری لرستان برگزار شده بود، در خرم آباد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، رئیس حوزه هنری استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: نخستین کارگاه نمایشنامه نویسی دفاع مقدس در روزهای 24 و 25 آبان ماه از سوی واحد نمایش حوزه هنری لرستان برگزار شد.

شیرزاد نعمتی نیا افزود: در این کارگاه آموزشی تعداد 30 نفر از هنرجویان رشته نمایش آموزشهای لازم را زیر نظر استاد علیرضا حنیفی از هنرمندان برجسته نمایشنامه نویسی دفاع مقدس فرا گرفتند.

وی کسب تجربه بیشتر هنرمندان و ایجاد فرصت برای بروز توانمندی و استعدادهای آنان و تلاش در جهت ارتقا نمایشنامه نویسی دفاع مقدس را از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی دو روزه برشمرد.

کد مطلب 984290

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