به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس‌جمهور در جلسه عصر یکشنبه هیئت وزیران ضمن خوشامدگویی به اعضای جدید دولت، از زحمات 70 روزه سرپرستان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی و نیرو تشکر و قدردانی کرد.



دکتر محمود احمدی نژاد با اشاره به تلاش‌های محسن‌پور، گفت: آقای محسن‌پور با توجه به آغاز سال تحصیلی تلاش کرد، وقت گذاشت و زحمت کشید و الحمدالله آموزش و پرورش اکنون در حال انجام کار خود است.



رئیس جمهور با بیان اینکه الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی از یاران خوب دولت است و در دولت باقی خواهد ماند، افزود: آقای الفت‌پور تلاش کرد و با متانت به نیازهای وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان وزارتخانه‌ای پرمساله و دارای کارهای بسیار زیاد و متنوع مانند بیمه، بهزیستی، یارانه‌ها، دارو و درمان پاسخ داد.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: آقای نامجو نیز به عنوان یکی از برادران زحمت‌کش کارش سخت‌تر شد چون زیربار بسیار سنگین امور وزارتخانه رفته است.



رئیس جمهور با خوشامدگویی به آقای حاجی بابایی گفت: یکی از چهره‌هایی که به طور مستمر مسایل آموزش و پرورش را در مجلس پیگیری می‌کرد آقای حاج بابایی است که با ابتکار عمل، پیگیری و زحمت بسیار زیاد در این عرصه وارد می شد و از این پس باید تلاش دوچندان در خدمت تعلیم و تربیت داشته باشد.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه آقای محصولی روحیه و توان خوبی برای هدایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی دارد، تصریح کرد: آقای محصولی زحمات فراوانی در دولت نهم کشید و جریانات عظیم در دوره انتخابات را به خوبی مدیریت و از آرای مردم به خوبی صیانت کرد.



رئیس جمهور همه اعضای دولت را یک تن واحد در خدمت مردم دانست و گفت: دولت یک مجموعه یکپارچه است و این‌طور نیست که مسایل کشور تفکیک شده باشد مثلاً در 12 دستگاه که به صورت مجزا فعالیت کنند و به یکدیگر کاری نداشته باشند بلکه کارهایشان به صورت مشترک و بین بخشی است که به یک همدلی بالا نیاز دارد.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه باید کارهای مردم را متعلق به خودمان بدانیم، تصریح کرد: دولتی موفق است که همه مسایل آن مشخص و درست باشد؛ همه دستگاه‌های متولی با یکدیگر هماهنگ باشند و کارهای هر کدام متعلق به همه است.



رئیس جمهور تنظیم روابط دولت و مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم دانست و با قدردانی ویژه از تلاش ها و زحمات آقای رحیمی در معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهوری، گفت: آقای میرتاج الدینی از برادران مؤمن، انقلابی و از فعالان تبریز و آذربایجان شرقی هستند؛ چند دوره نماینده مجلس بودند و با این همپوشانی و فصل مشترک امروز مجلس محترم هم رأی دادند تا ایشان از مجلس منفک شوند و در کسوت معاونت پارلمانی دولت برای خدمت به مردم مشغول شود.



دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات دولت نهم و کثرت کارها، معاونت حقوقی و پارلمانی از هم تفکیک شده است؛ لذا معاونت پارلمانی در اختیار آقای میرتاج‌الدینی قرار گرفت و ان‌شاء الله معاون حقوقی نیز به زودی معرفی می‌شود.



هیئت دولت همچنین درگذشت استاد شاهرخی شاعر بزرگ انقلاب اسلامی را به جامعه هنرمندان تسلیت گفت.



در ادامه جلسه هیئت دولت، دادوش هاشمی، جواد قناعت و محمود عجم به ترتیب به عنوان استانداران استان‌های کرمانشاه، گلستان و قزوین انتخاب شدند.



در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی شد و به تصویب رسید.