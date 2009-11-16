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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۸

سایت اطلاعات دارویی هلال احمر راه‌اندازی شد

سایت اطلاعات دارویی هلال احمر راه‌اندازی شد

سایت اینترنتی دسترسی به دارو در سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با هدف اطلاع از وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر اعلام کرد: شرکت پخش سها هلال، آخرین اطلاعات مربوط به داروها و تجهیزات پزشکی را به صورت الکترونیکی ارائه کرده است.

با راه اندازی سایت اینترنتی به آدرس www.helal-order.com ، شرکت پخش سها هلال علاوه بر توسعه شبکه سخت افزاری و ایجاد انبار در استانهای مختلف، امکانات و زیرساختهای کسب و کار الکترونیک را نیز ایجاد کرده تا روند تدارک و توزیع داروها و تجهیزات پزشکی برای جمعیت هلال امر استانها و داروخانه های معرفی شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی را تسهیل کند.

براساس این گزارش، کلیه کاربران شامل جمعیت هلال احمر استانها و داروخانه های مورد تایید دانشگاههای علوم پزشکی که نام کاربری و رمز عبور دریافت کرده اند می توانند از طریق سایت مذکور در هرساعت شبانه روز داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را سفارش دهند تا در اسرع وقت برای آنان ارسال شود.

کد مطلب 984296

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