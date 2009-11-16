به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر اعلام کرد: شرکت پخش سها هلال، آخرین اطلاعات مربوط به داروها و تجهیزات پزشکی را به صورت الکترونیکی ارائه کرده است.

با راه اندازی سایت اینترنتی به آدرس www.helal-order.com ، شرکت پخش سها هلال علاوه بر توسعه شبکه سخت افزاری و ایجاد انبار در استانهای مختلف، امکانات و زیرساختهای کسب و کار الکترونیک را نیز ایجاد کرده تا روند تدارک و توزیع داروها و تجهیزات پزشکی برای جمعیت هلال امر استانها و داروخانه های معرفی شده از سوی دانشگاههای علوم پزشکی را تسهیل کند.

براساس این گزارش، کلیه کاربران شامل جمعیت هلال احمر استانها و داروخانه های مورد تایید دانشگاههای علوم پزشکی که نام کاربری و رمز عبور دریافت کرده اند می توانند از طریق سایت مذکور در هرساعت شبانه روز داروها و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را سفارش دهند تا در اسرع وقت برای آنان ارسال شود.