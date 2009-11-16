به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حمایت کمیسیون اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی، لیگ جهانی اسلام، کنگره جهانی اسلام، بانک اسلامی توسعه، واتیکان، سراسقفگری کانتربری و انجمن فرانسوی « اسلام وغرب» به ریاست فرانسیس لامان به منظور تفاهم و همکاری میان اسلام و غرب انجام شد.

در مراسم افتتاحیه علاوه برمقامات ونهادهای بین المللی حاضر، ژاک بارو ، معاون کمیسیون اروپا درخصوص لزوم برگزاری چنین نشستهایی سخنرانی کرد. در این کنفرانس سه روزه، مقامات عالی‌رتبه علمی و اجرایی از 42 کشور جهان حضور داشتند.

موضوع کلی کنفرانس بروکسل مشارکتی برای آینده اسلام و غرب بوده است. بر این اساس ، هر روز به موضوع خاصی اختصاص داده شده بود.

روز اول با عنوان "اسلام و غرب در پی تعامل" ، روز دوم با عنوان "اسلام و غرب و ضرورت همبستگی" و روز سوم با عنوان "فرصتهای همکاری میان اسلام و غرب" نامیده شد.

از طرف ایران خانم دکتر فاطمه طباطبایی، مدیر گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی و رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی حضور داشت.

دکتر فاطمه طباطبایی در سخنان خود در روز دوم همایش با عنوان "عرفان اسلامی و چالش عرفان معاصر" بسیار مورد توجه حاضران قرارگرفت.