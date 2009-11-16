تاکید وزیر خارجه آلمان بر عقب نشینی کشورش از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "گویدو وستروله" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "زد دی اف" آلمان اعلام کرد: ما نمی خواهیم برای همیشه در افغانستان بمانیم.

وی افزود: آلمان خواهان تحقق دموکراسی در افغانستان است و شیوه های موثر برای مبارزه با فساد در این کشور معرفی شده است.

گویدو وستروله ماه گذشته به عنوان وزیر امور خارجه آلمان انتخاب شد و کشورش در حال حاضر 4 هزار و 200 نظامی در افغانستان دارد.

گویدو وستروله تاکید کرد: ما آماده ایفای نقش خود برای برقراری صلح و پیشرفت در افغانستان هستیم، با این حال توقع داریم که دولت این کشور نیز در مقابل اقدامی عملی انجام دهد.