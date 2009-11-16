کنوانسیون دفاع از کاربران در برابر درمانهای پزشکی آنلاین ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اروپا در حال کار بر روی طرحی برای دفاع از کاربران اینترنت در مقابل تجارت داروهای تقلبی و اطلاعات پزشکی نادرست است.

این تلاش، هدف اصلی یک کنوانسیون جدید بین المللی و یکی از مقولات مورد بررسی در اجلاس جهانی حاکمیت اینترنت در شرم الشیخ است.

اجلاس حاکمیت اینترنت از روز یکشنبه 15 نوامبر در شرم الشیخ مصرگشایش یافت و تا 18 نوامبر به کار خود ادامه می دهد.

این اولین بار است که در سطح بین المللی کنوانسیونی در این مورد ارائه می شود و در سال 2010 نه تنها به امضای 49 کشوری می رسد که در آن شرکت دارند، بلکه کشورهای دیگر نیز می توانند آن را تایید کنند.

این کنوانسیون اسنادی را در خصوص خطرات و منافع اینترنت در عرصه پزشکی مورد ارزیابی قرار داده و کسانی را که در این عرصه سلامت کاربران را در معرض خطر قرار می دهند، جنایتکار می خواند و به علاوه راهکارهای قضایی را برای یک همکاری بین المللی در مبارزه با تاجران آنلاین داروهای تقلبی ارائه می کند.

براساس گزارش آنسا، سلامت تنها مقوله مورد بررسی در این اجلاس نیست به طوری که دموکراسی در دنیای اینترنت، محافظت از کودکان در فضای مجازی، لزوم گسترش اینترنت در کشورهای درحال توسعه، محافظت از اطلاعات خصوصی و حریم شخصی و مبارزه با جرائم اینترنتی از دیگر موضوعات مورد بحث در این اجلاس به شمار می روند.