جزئیات دوره پودمانی پزشکان خانواده/ طراحی دوره تخصصی پزشک خانواده

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو خبرنگار مهر افزود: طراحی دوره MPH پزشکان خانواده که به صورت پودمانی خواهد بود از مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.

وی اضافه کرد: دوره MPH ویژه پزشکان خانواده در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طراحی شد و در شورا نیز به تصویب رسیده و اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

محققی با اشاره به مشخصات این دوره برای پزشکان خانواده گفت: دوره MPH ویژه پزشکان خانواده است، نوع آموزش در این دوره به صورت پودمانی و غیرحضوری است این دوره دو سال به طول می انجامد و برای بخش های ابتدایی و انتهایی این دوره که به صورت حضوری خواهد بود، برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: افراد واجد شرایط که خدمات خود را به عنوان پزشک خانواده ارائه بدهند می توانند در این دوره ها شرکت کنند و پس از گذراندن دوره MPH ویژه پزشکان خانواده می توانند تحت شرایطی در آزمون دستیاری تخصصی شرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: این افراد با امتیازاتی مشابه امتیازات سهمیه مازاد مناطق محروم می توانند در آزمون دستیاری پزشکی شرکت کنند و در واقع سهمیه خاص و جداگانه ایجاد نمی شود بلکه سهمیه مازاد مناطق محروم برای این کار در نظر گرفته می شود.

وی گفت: این سهمیه مصداق سهمیه پزشکان خانواده است و برای محل هایی که وزارت بهداشت تعیین می کند باید خدمات خود را ارائه دهند.

محققی اضافه کرد: موضوع دیگری که برای تحول در این دوره در نظر گرفته شده است برنامه ریزی برای ایجاد دوره تخصصی پزشک خانواده است.

وی گفت: دوره تخصصی طب خانواده در امتداد دوره MPH طراحی می شود و در حال حاضر مراحل مطالعاتی آن در حال انجام است و ایجاد این رشته تخصصی می تواند زمینه ادامه تحصیل افراد را فراهم کند.