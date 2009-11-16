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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۷

محققی به مهر خبر داد:

جزئیات دوره پودمانی پزشکان خانواده/ طراحی دوره تخصصی پزشک خانواده

جزئیات دوره پودمانی پزشکان خانواده/ طراحی دوره تخصصی پزشک خانواده

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تشریح جزئیات دوره پودمانی پزشکان خانواده از برنامه ریزی برای طراحی دوره تخصصی پزشک خانواده در وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو خبرنگار مهر افزود: طراحی دوره MPH پزشکان خانواده که به صورت پودمانی خواهد بود از مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی است.

وی اضافه کرد: دوره MPH ویژه پزشکان خانواده در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طراحی شد و در شورا نیز به تصویب رسیده و اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

محققی با اشاره به مشخصات این دوره برای پزشکان خانواده گفت: دوره MPH ویژه پزشکان خانواده است، نوع آموزش در این دوره به صورت پودمانی و غیرحضوری است این دوره دو سال به طول می انجامد و برای بخش های ابتدایی و انتهایی این دوره که به صورت حضوری خواهد بود، برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: افراد واجد شرایط که خدمات خود را به عنوان پزشک خانواده ارائه بدهند می توانند در این دوره ها شرکت کنند و پس از گذراندن دوره MPH ویژه پزشکان خانواده می توانند تحت شرایطی در آزمون دستیاری تخصصی شرکت کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: این افراد با امتیازاتی مشابه امتیازات سهمیه مازاد مناطق محروم می توانند در آزمون دستیاری پزشکی شرکت کنند و در واقع سهمیه خاص و جداگانه ایجاد نمی شود بلکه سهمیه مازاد مناطق محروم برای این کار در نظر گرفته می شود.

وی گفت: این سهمیه مصداق سهمیه پزشکان خانواده است و برای محل هایی که وزارت بهداشت تعیین می کند باید خدمات خود را ارائه دهند.

محققی اضافه کرد: موضوع دیگری که برای تحول در این دوره در نظر گرفته شده است برنامه ریزی برای ایجاد دوره تخصصی پزشک خانواده است.

وی گفت: دوره تخصصی طب خانواده در امتداد دوره MPH طراحی می شود و در حال حاضر مراحل مطالعاتی آن در حال انجام است و ایجاد این رشته تخصصی می تواند زمینه ادامه تحصیل افراد را فراهم کند.

کد مطلب 984313

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