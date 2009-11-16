توسعه متوازن در خراسان رضوی باید از روستاها آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر دوشنبه در دیدار با روسای شورای اسلامی استان به جایگاه شوراهای اسلامی و مردم در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در مورد هیچ موضوعی بدون رای مردم تصمیم گیری نمی شود اما برای اجرای کامل قانون اساسی نشات گرفته از قرآن و اسلام، به ویژه نقش مردم در تصمیم گیری ها باید بیشتر تلاش شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اولویتهای استان از جمله کشاورزی با گرایش جمع آوری آبهای سطحی و توسعه متوازن در تمامی نقاط استان افزود: با توجه به گسترش حاشیه نشینی به ویژه در اطراف شهر مشهد، توسعه متوازن از مهمترین مسائل پیش روی استان است که باید از روستاها آغاز شود.

صلاحی ادامه داد: همزمان با توسعه متوازن، توجه به توسعه صنعتی با رویکرد شکوفا کردن استعدادهای بالقوه و مزیت های هر منطقه نیز باید در دستور کار قرار گیرد که برای رسیدن به این هدف نیز مشارکت و همکاری مردم و نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی ضروری است.

وی از مسئولان عمرانی هر بخش و دستگاه خواست برنامه های خود را با شورای اسلامی هماهنگ کنند و گفت: شورای اسلامی در تعاملی نزدیک با مسئولان باید خود را برای کارهای بزرگ در سال آینده آماده کنند.

استاندار خراسان رضوی افزود: توجه به مسائل فرهنگی در کنار توسعه صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و عمرانی و توسعه متوازن موجب کاهش آسیبهای اجتماعی می شود.

صلاحی رسیدگی به امور مردم در ادارات را فسلفه وجودی ادارات و دستگاه ها دانست و گفت: دستگاه ها و ادارات موظف هستند برابر ضابطه و قانون به کار مردم رسیدگی کنند و در نظارت بر حسن اجرای این وظیفه شوراهای اسلامی باید حضوری فعال داشته باشند.