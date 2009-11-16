متکی با همتای هندی خود دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از دهلی نو، دیدار "منوچهر متکی" با "اس ام کریشنا" پشت درب های بسته انجام شد.

دیدار وزیر امور خارجه هند و ایران تا ساعت 2.5 بعداز ظهر به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

وزیر امور خارجه ایران بامداد دوشنبه هنگام ورود به دهلی نو این سفر را بنا بر دعوت همتای هندی خود دانست.

منوچهر متکی پس از ورود به دهلی نو در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت : بنا بر دعوت وزیر امور خارجه هند به دهلی سفر کرده ام و با توجه به وقفه یکسال و نیمه ای که در مذاکرات وزیران خارجه دو کشور ایجاد شده امیدوارم این سفر بتواند به توسعه روابط دو جانبه کمک کند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

