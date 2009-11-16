به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با سخنرانی مدودف رئیس جمهور روسیه از امروز رسماً شروع میشود.
مراسم روز جهانی فلسفه با حضور اندیشمندان و صاحبنظران بینالمللی در شهر مسکو از امروز آغاز میشود.
علاوه بر رئیس جمهوری روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و رئیس آکادمی علوم روسیه نیز از سخنرانان مراسم افتتاحیه این مراسم هستند.
یورگن هابرماس در مورد دین، قانون، و سیاست: عدالت سیاسی در دنیای متکثر فرهنگی در روز اول این همایش سخنرانی میکند.
در روز دوم این مراسم، غلامرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نشست تصورات فلسفی از انسان، موضوع "بنیانهای متافیزیکی مفهوم انسان در سنتهای ابراهیمی" را مورد بررسی قرار میدهد.
این مراسم با همکاری سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو و موسسه فلسفه آکادمی علوم روسیه و نمایندگی دائم روسیه در یونسکو برگزار میشود.
28 آبان ماه ( 19 نوامبر) از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی فلسفه نامگذاری شده است.
نظر شما