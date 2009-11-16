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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

به مناسبت روز جهانی فلسفه/

غلامرضا اعوانی در مسکو سخنرانی می‌کند

غلامرضا اعوانی در مسکو سخنرانی می‌کند

دکتر غلامرضا اعوانی در مراسم روز جهانی فلسفه در مورد "بنیانهای متافیزیکی مفهوم انسان در سنتهای ابراهیمی" سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با سخنرانی مدودف رئیس جمهور روسیه از امروز رسماً شروع می‌شود.

مراسم روز جهانی فلسفه با حضور اندیشمندان و صاحبنظران بین‌المللی در شهر مسکو از امروز آغاز می‌شود.

علاوه بر رئیس جمهوری روسیه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و رئیس آکادمی علوم روسیه نیز از سخنرانان مراسم افتتاحیه این مراسم هستند.

 یورگن هابرماس در مورد دین، قانون، و سیاست: عدالت سیاسی در دنیای متکثر فرهنگی در روز اول این همایش سخنرانی می‌کند.

در روز دوم این مراسم، غلامرضا اعوانی، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در نشست تصورات فلسفی از انسان، موضوع "بنیانهای متافیزیکی مفهوم انسان در سنتهای ابراهیمی" را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این مراسم با همکاری سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو و موسسه فلسفه آکادمی علوم روسیه و نمایندگی دائم روسیه در یونسکو برگزار می‌شود.

28 آبان ماه ( 19 نوامبر) از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی فلسفه نام‌گذاری شده است.

کد مطلب 984332

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