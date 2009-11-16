به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی این جشنواره صبح امروز با حضور مازیار رضاخانی مدیر، عطر زاده نماینده سازمان ملی جوانان و جمعی از خبرنگاران در خانه هنرمندان برگزار شد.

در ابتدای این نشست رضاخانی مدیر جشنواره پروین اعتصامی گفت: امسال به منظور تاکید مقام معظم رهبری بر سال اصلاح الگوی مصرف بخش ویژه‌ای را با این عنوان طراحی کردیم و جوایزی را به فیلمسازانی که با این مضمون آثاری را تولید کرده اند اهدا می‌کنیم.

وی افزود: همچنین در بخش نیلوفر سیمین جوایزی به زنان هنرمندان که در حرفه‌‌های مختلف سینمایی حضور دارند اهدا خواهد شد. در بخش نگاه نو نیز فیلمسازان با تولید اثر به آسیب شناسی مشکلات زنان در جامعه پرداخته‌اند. در بخش اصلی این جشنواره نیز فیلمسازان مرد با موضوع زنان و زنان با موضوع آزاد حضور دارند.

رضاخانی تاکید کرد: یکی از نکات مهم جشنواره امسال برگزاری بخش بین‌الملل است. امسال سعی کردیم بعد از چهار دوره برپایی این جشنواره به صورت ملی آن را به شکل جهانی برگزار کنیم و به همین دلیل باید استاندارهای لازم را برای رسیدن به این شکل مورد توجه قرار دهیم. تا فضا برای حضور فیلمسازان خارجی نیز مهیا شود.

وی ادامه داد: در حوزه زنان نگاه فیلمسازان در شرق و غرب بسیار متفاوت است. اما ما امسال سعی کردیم با توجه به نقش زنان در توسعه هزاره سوم آثاری را برای رقابت از خارج از کشور دعوت کنیم. در همین راستا از کشورهای همزبان و عضو اکو آثار متعددی به دفتر جشنواره ارسال شد.

رضاخانی با اشاره به تعداد آثار این جشنواره عنوان کرد: در بخش خارجی 600 فیلم به دفتر جشنواره ارائه شد که از بین آنها 45 اثر برای رقابت انتخاب و در بخش سینمای ایران نیز 700 اثر بارسال شده است. جا دارد از حمایت‌ های بذرپاش مدیر سازمان ملی جوانان و شمقدری معاونت سینمایی در برپایی این جشنواره تشکر کنیم.

وی درباره برپایی این جشنواره در مردادماه و علت تاخیر آن گفت: ما برگزاری این جشنواره به دلیل مشکلاتی در بخش حمایت‌های مالی با تاخیر برگزار کردیم. جشنواره پروین اعتصامی رویکرد سیاسی ندارد و صرفا یک اتفاق فرهنگی است.

عطار زاده نماینده سازمان ملی جوانان در این نشست عنوان کرد: با انتخاب بذرپاش به عنوان مدیر این سازمان ما برنامه‌های جدید را با موضوع ازدواج، هویت و مشارکت‌های اجتماعی برگزار می‌کنیم. سیاست ما در دوره جدید ایجاد شرایط برای حضور جوانان در حوزه فرهنگ و هنر است. از برپایی این جشنواره نسبت به سال‌های گذشته بیشتر حمایت کردیم.

رضاخانی در ارتباط با داوران این دوره از جشنواره افزود: امسال ما داور خارجی نداریم. از داروان ایرانی نیز می توانم به حضور تهمینه میلانی و کمال تبریزی اشاره کنم.

وی همچنین درباره کتاب الکترونیکی پروین اعتصامی گفت: امسال خانه زنان هنرمند ایرانی در راستای برگزاری این جشنواره، تمام اسناد شخصی این شاعر، نامه‌ها، ناگفته‌ها، عکس‌ها، دکلمه‌ای از اشعار وی را در قالب کتابی در مراسم افتتاحیه رونمایی می‌کند. سال آینده نیز جایزه تخصصی به فیلمسازانی که درباره پروین اعتصامی اثر تولید کنند اهدا می‌شود.