به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه خبری سینمای اروپا اعلام کرد در این جشنواره غیر رقابتی 10 فیلم اروپایی برای نخستین بار در جهان به نمایش درمی‌آیند. این جشنواره با نمایش فیلم بلژیکی "اتاق زیر شیروانی" ساخته اریک وان لوی افتتاح خواهد شد.

9 فیلم دیگر جشنواره عبارتند از "آفتاب‌پرست" کریستینا گودا از مجارستان، "همانگونه که خداوند فرموده" گابریله سالواتورس از ایتالیا، "عشق تندوری" الیور پائولوس از سوئیس، "سرباز کوچک" آنت اولسن از دانمارک، "استرلا" پانوس کوتراس از یونان، "مبادله" نیکلای مارگینیانو از رومانی، "وقت مردن" دوروتا کدزیروفسکا از لهستان، "غریبه‌ها" ونتورا پنوز از اسپانیا و "خانه" یان آرتوس برتراند از فرانسه.

بخش‌های جنبی مرور آثار سه دهه اخیر سینمای هلند و انیمیشن‌های لیتوانی از دیگر برنامه‌های این جشنواره است. نمایشگاه عکس کریس دویته عکاس سینمای بلژیک و بزرگداشت موریس ژار آهنگساز نامدار فرانسوی که ماه مارس امسال درگذشت، از دیگر برنامه‌های جشنواره فیلم‌های اروپایی اوزاکا است. این جشنواره 23 نوامبر به پایان خواهد رسید.