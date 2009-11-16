تفسیر قرآن باید در مساجد برای جوانان بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در همایش بزرگ ائمه جماعات مساجد استان با اشاره به ظرفیتی که مساجد و ائمه جماعت در رونق بخشیدن به قرآن و فرهنگ دارند، افزود: آیات قرآن مربوط به برهه‌ای خاص از زمان نیست و هرچه مورد تحقیق، پژوهش و تدبر قرار می‌ گیرد، طراوت بیشتری به انسان می‌ بخشد و کهنگی در آن راه ندارد.



وی خواستار رونق و گسترش تفسیر قرآن در مساجد برای جوانان شد و افزود: اگر قرآن مبنای کار در مساجد باشد بسیار تاثیر‌گذار است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه باید با برنامه درست دانش ‌آموزان و دانشجویان را برای حضور در مساجد ترغیب و تشویق کنیم، گفت: اگر جامعه را با آیات قرآنی مرتبط کنیم‌، فساد‌، فحشا‌، منکر به وجود نمی‌آید و حضور جوانان در مساجد نیز گسترش خواهد یافت.



نائب رئیس جامعه مدرسین با اشاره به جامعیت و جهان شمولی قرآن تصریح کرد: نباید برخورد با قرآن مانند کسانی باشد که برای این کتاب مقدس محدودیت زمانی و مکانی تصور می ‌کنند زیرا مفاهیم و معانی آن در هر زمان قابل اجرا است.



عضو خبرگان رهبری بیان داشت: قرآن برای دو جریان آخرت گرایی و دنیا گرایی، دو پیام دارد و اگر معانی بلند قرآن را برای نسل جوان به ویژه دانشجویان به درستی بیان کنیم، آن را با عمق جان باور خواهند کرد.



حسینی بوشهری با بیان اینکه قرآن موعظه جاویدان برای تمام انسانهاست، بیان داشت: مشکلات روحی و معنوی انسان با موعظه شفا می ‌یابد، گناه از ذهن او بیرون می ‌رود و در معرض هدایت الهی قرار می ‌گیرد و کسی که به مسیر هدایت برسد مشمول رحمت پروردگار می ‌شود.



امام جمعه قم با اشاره به اینکه ائمه جماعات باید از تفسیر قرآن آگاهی کافی داشته باشند، گفت: کسانی که می خواهند تفسیر بگویند، نباید به یک تفسیر اکتفا کنند بلکه باید از چندین تفسیر استفاده کرده اگر کسی با تفسیر ترتیبی آشنا نباشد به بیان تفسیر مسلط نخواهد شد.



وی به نقش ائمه جماعات در رونق پذیری مساجد اشاره کرد و گفت: ائمه جماعات امامان و پیشوایان خانه‌های خدا هستند و باید از فرصت طلایی که در اختیار دارند بهترین استفاده را ببرند.



حسینی بوشهری در پایان با اشاره به سالگرد ارتحال علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن کریم گفت: مرحوم علامه شیفته اهل بیت (ع) بود و با سن بالایی که داشتند، همیشه قبل از افطار در ماه مبارک رمضان به زیارت حضرت معصومه‌(س) می‌رفت و این نشان از دلدادگی آن مرحوم به اهل بیت‌(ع) بود.