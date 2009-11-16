کاهش چشمگیر تعداد بستری حجاج نسبت به مدت مشابه سال قبل

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه ، دکتر محمد تقی حلی ساز صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت :خوشبختانه شرایط خوبی تا به امروز در بحث سلامتی زائران حاکم بوده است و بستریهای بیمارستان سعودی در مکه به دلیل شکستگی و 8 بستری بیمارستان خودمان نیز به دلایلی نظیر مشکلات قلبی، گوارشی ، عفونت پوستی و ... بوده است .

وی با بیان اینکه یک بیمارستان 100 تختخوابی تخصصی در شهر مکه برای زائران تدارک دیده شده اقزود : در کنار این بیمارستان یک بیمارستان فوق تخصصی 40 تختخوابی هم برای شرایط احتمالی اضطرار آماده است .

رئیس هیئت پزشکی حج 88 گفت : آمار زائران فوت شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 6 نفر بود امسال کاهش بسیار چشمگیری داشته و تا امروز یک زائر ایارانی فوت شده و آنهم به دلیل وقوع تصادفی دلخراش که در این سانحه راننده خودرو صددرصد مقصر بود .

به گفته حلی ساز به دلیل پیش بینیهایی که قبل از آغاز عملیات حج انجام شده بود امسال برخی داروها بعه ویژه داروهای تخصصی آنفولانزا 2 یا 3 برابر معمول به عربستان وارد شده است.

وی تاکید کرد : تا کنون هیچ مورد اثبات شده ابتلا به آنفولانزا در بین حجاج ایرانی نداشته ایم .

حلی ساز همچنین گفت : براساس اعلام مقامات سعودی 9 مورد بستری زائران سایر کشورها در اثر ابتلا به آنفولانزا گزارش شده که از این تعداد 7 نفر درمان و 2 نفر همچنان بستری هستند .

رئیس هیئت پزشکی حج 88 ایام تشریق را مهمترین بخش کار هیئت پزشکی دانست و افزود : بیشترین حجم کار بهداشتی ، نظارتی و خدماتی در این ایام پیش بینی شده و ما خودمان را برای سختترین شرایط آماده کرده ایم .

وی همچنین با اشاره به بحث بازگشت زائران و احتمال انتقال بیماری از آنان به کشور گفت : همکاران ما در وزارت بهداشت مشغول تهیه دستورالعملی در رابطه با بازگشت زائران بیت الله الحرام هستند.