رضا غفاری مدیر تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "وجدان آشفته " امشب در تهران به پایان میرسد و در سکانسهای پایانی میکائیل شهرستانی و لیلا زارع مقابل دوربین میروند. مراحل مقدماتی تدوین این فیلم انجام شده ومنوچهرهادی تدوین نهایی را برعهده دارد.
فیلمنامه این فیلم تلویزیونی را که برای گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه میشود، سعید دولتخانی بر اساس فیلمنامهای از مهدی حاجی قاسم نوشته است. "وجدان آشفته" روایت زندگی جواهر فروش میانسالی به نام احمد است که از گذشته تاریک خود گریزان است و خود را محکوم به تنها ماندن میداند، احمد با مشتری جدیدی به نام رز که گذشته تلخی دارد پیمان زناشویی میبندد و پس از مدتی با بدرفتاریهایش رز را مجبور به طغیان میکند.
میکائیل شهرستانی، لیلا زارع، مصطفی عبداللهی، رویا میرعلمی، دیبا شیرمحمدی، مهناز رضازاده، علیرضا اسدی، محمود عزیزی و محسن افشانی بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیرتصویربرداری: حسنعلی اسدی، صدابردار: کامران کیانارثی، مدیرتولید: رضا غفاریاعتبار، طراح چهرهپردازی: مهرداد کریمی، طراح صحنه و لباس: نغمه نظری، طراح تیتراژ: مسعود دولتخانی.
منوچهر هادی تاکنون فیلمهای "اشتباه محض"، "تلاطم"، "خواب بد"، "عزیزی که ناپدید شد"، "قرار ما این نبود" و فیلم سینمایی "قرنطیه" را کارگردانی کرده است.
نظر شما