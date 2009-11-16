به گزارش خبرنگارمهر، در نشست خبری نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران که صبح امروز با حضور مدیر کل هنرهای تجسمی ارشاد، دبیر نهمین دوسالانه کاریکاتور تهران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد برنامه‌های نهمین دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران تشریح شد.

دکتر محمود شالویی با اشاره به برگزاری موفق دوسالانه‌ها گفت: در حالی که هنوز چند ماهی به پایان سال مانده است، با همکاری و همراهی جامعه هنری، پیشکسوتان، دست‌اندرکاران و نهادهای مختلف توانستیم سه دوسالانه مهم را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: این دوسالانه‌ها در شرایطی برگزار شد که ما شاهد حضور جمع کثیری از هنرمندان به ویژه هنرمندان نسل جوان در این بینال‌ها بودیم که این مساله و اهمیت هنر و علاقه به هنر ما را برآن داشت تا با اشتیاق خود را برای برگزاری سایر دوسالانه‌ها آماده کنیم.

به گفته شالویی در نهمین دوسالانه کاریکاتور تهران 91 کشور با برجسته‌ترین هنرمندان این رشته شرکت کردند که رکورد بی سابقه‌ای است و تا کنون در هیچ بینالی نظیر آن را نداشتیم که این برجستگی جایگاه ایران در عرصه هنر نه تنها یک رکورد بی‌سابقه است. بلکه نشان‌دهنده ظرفیت بالای برگزاری دوسالانه‌های دیگر است ضمن آنکه هنرمندان ایرانی هم گام وهم پای هنرمندان خارجی حضور گسترده ای در این بینال‌ها رقم زدند.

شالویی گفت: نهمین دوسالانه کاریکاتور تهران در راستای تمرکز زدایی و توزیع عادلانه برگزاری بینال‌ها برای نخستین بار دوسالانه کاریکاتور را همزمان در تهران و اهواز افتتاح می‌کند چرا که به اعتقاد ما بسیاری از استان‌های ما قابلیت فراوانی در برگزاری جشنواره‌ های هنری دارند.

وی تصریح کرد: این دوسالانه اول آذر ماه همزمان با افتتاح موزه هنرهای معاصر اهواز در این مرکز و مرکز هنرهای تجسمی و موزه هنرهای معاصر تهران کار خود را آغاز خواهد کرد و با برگزاری نمایشگاهی از آثار برگزیده این دوره تا 25 آذر ماه ادامه خواهد داشت.

مسعود شجاعی طباطبایی دبیر نهمین دوسالانه کاریکاتور تهران نیز در بخش دیگری از این نشست اظهار داشت: در این دوره ما علاوه بر افزایش رشد کیفی شاهد رشد 25 درصدی در کمیت آثار ارسالی به دبیرخانه نیز هستیم به طوری که در این دوره 750اثر منتخب به نمایش گذاشته می‌شود در حالی که در دوره قبل 500 اثر داشتیم.

وی ادامه داد: در نهمین دوسالانه کاریکاتور 4238 اثر به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد 1180 اثر شرکت کردند و در نهایت 839 اثر به انتخاب داوران داخلی برای نمایشگاه برگزیده شد، اما به لحاظ کمبود ظرفیت صبا 750 اثر نهایی شد تا درنمایشگاه دو استان در معرض دید قرار بگیرد.

به گفته دبیر دوسالانه بیشترین آثار ارسالی مربوط به کشور ایران با حضور 528 هنرمند است که بیش از یک سوم نمایشگاه را به خود اختصاص داده‌اند و کشورهای ترکیه با 63 هنرمند، چین 55 هنرمند و برزیل با 46 هنرمند با بیشترین آثار در این دوره حضور یافته‌اند.

داوران بین المللی نیز به لحاظ حضور تعداد بالای هنرمندان این سه کشور از میان کشورهای ترکیه، چین و برزیل آثار نهایی را داوری می‌کنند. نهمین دوسالانه کاریکاتور تهران با حضور 91 کشور 25 آذرماه همزمان در تهران و اهواز گشایش خواهد یافت و تا 25 آذرماه پذیرای علاقمندان است. برای برگزیده نهایی این دوره 8000 دلار جایز در نظر گرفته شده است.