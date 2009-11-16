ساخت "پوئم سمفونی الله مزار" پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پوئم سمفونی الله مزار بر اساس نغمه های بومی و محلی خراسان تنظیم شده است.

در این سمفونی که در سه اپیزود طراحی شده است، ابتدا در اپیزود اول روایت الله مزار با گویش استاد یگانه شنیده می شود.

اپیزود دوم این اثر که روزگار نام دارد، رنگین کمانی از سازهای محلی خراسان است که چندین نوازنده چیره دست محلی با سازهای بومی خراسان بزرگ نظیر دوتار (استاد مرحوم حاج قربان سلیمانی، مظفر حمیدی، علی محمد شریف )، سرنا ( استاد غلامعلی نی نواز )، قوشمه ( استاد علی آبچوری )، دهل ( فرهاد باغچقی )، کمانچه ( استاد ولی رحیمی )، قیچک ( استاد غلامحسین سمندری )، نی محلی ( استاد بیگلر باغچقی ) مقام الله مزار را با گوشه های مختلف آن اجرا کرده اند.

در این بخش آوازها و لهجه های مختلف از جمله آواز اساتیدی همچون سهراب محمدی، محمد حسین علیزاده و علی محمد شریف شنیده می شود.

اپیزود سوم با ورود به موسیقی امروزی با همراهی گروه کر بخشی از مقام الله مزار را اجرا می کند. سپس به جهت محتوای ارزشی اثر به ملودی "کجایید ای شهیدان خدایی" اشاره دارد و بعد از آن به پاسداشت سرداران شهید دفاع مقدس آواز "سیمرغ دل" را می خواند.

قطعه روزگار بخشی از میراث شنیداری خراسان بزرگ محسوب می شود.

آهنگسازی و تنظیم این اثر را حمید اکبرزاده انجام داده و قطعات آوازی روزگار را علی محمد شریف و جمشید پورعطایی اجرا کرده اند.

صدابرداری اثر را نیز سید حمید رضا حسینی و محمد حمید شاه میرزایی و میکس و مسترینگ آن را محمد حمید شاه میرزایی انجام داده اند.