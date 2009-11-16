نتایج جشنواره طنز مکتوب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران، برگزیدگان رشته های 5 گانه این جشنواره را به شرح زیر معرفی کردند.

رشته شعر

دربخش آزاد رشته شعر عباس صادقی، سعید سلیمانپور و مصطفی حسن زاده به ترتیب عنوانهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

همچنین سعیده موسوی زاده و نسیم عرب امیری به عنوان شاعران قابل تقدیر در این جشنواره شناخته شدند.

جایزه بخش ویژه شعر این جشنواره را سعید نوری، راشد انصاری، مصطفی مشایخی و معصومه پاکروان به دست آوردند.

رشته نثر

در بخش آزاد در نثر نویسی عباس قدیر محسنی، محسن علینقیان، فرهاد ناجی به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.

جایزه بخش ویژه ابن رشته نیز به افشین امیری ججین رسید.

رشته داستان کوتاه

در بخش آزاد رشته داستان کوتاه نفرات اول تا سوم جشنواره طنز مکتوب به ترتیب علی رضا لبش، مهردادصدقی و مهدی دهقانی اعلام شد.

همچنین در این رشته از فاضل ترکمن تقدیر به عمل آمد و جایزه ویژه نیز به آزاد قدرتی اهدا شد.

رشته فیلمنامه کوتاه

در بخش آزاد رشته فیلنامه کوتاه هیئت داوران کسی را شایسته دریافت جایزه اول ندانست و ابوالفضل رودگر و سعید ثقه ای به ترتیب نفرات دوم و سوم شناخته شدند.

در این رشته همچینین از عزیزالله محمدپور ، عبدالمحمد انصاری و سیروان زمانی تقدیر شد.

در بخش ویژه رشته فیلنامه کوتاه برگزیده ای انتخاب نشد و از سعید ثقه‌ای تقدیر به عمل آمد.

رشته مقاله

سعید سلیمان پور،عبدالصمد مقدمی و مهدی فرج اللهی به ترتیب مقام اول تا سوم رشته مقاله نویسی جشنواره طنز مکتوب را از آن خود کردند.

مراسم اختتامیه این جشنواره هم اکنون در حوزه ی هنری واقع در خیابان حافظ، نبش سمیه در حال برگزاری است .

