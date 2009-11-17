شفیعی به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم تلویزیونی "دمزری" به تازگی آغاز شده است و علی اصغر صائبی تدوین این کار را انجام میدهد. صداگذار و آهنگساز این فیلم تلویزیونی به زودی مشخص میشود.
تمام بازیگران فیلم تلویزیونی "دمزری" که در روستای چیلی سفلی استان گلستان در نزدیکی گرگان تصویربرداری میشود، از نوجوانان همین روستا و روستاهای اطراف انتخاب شدهاند. احسان دنکوب، فاطمه میرکتولی و سوگل طهماسبی بازیگران اصلی این فیلم تلویزیونی هستند.
داستان این فیلم درباره تعدادی دانشآموز است که در تابستان دنبال مرغی با نام دمزری میگردند. در این میان یکی از دانشآموزان به نام تیمور به دلیل منافع اقتصادی مانع پیدا شدن این مرغ میشود.
عوامل این فیلم عبارتند از شهرام نجاریان تصویربردار، آندریک خچومیان مدیر تولید، لیلا نادری فیلمنامه نویس، صالح غربی جوان دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، روح الله جعفر بیگلو صدابردار، محسن دارسنج چهره پرداز، عباس وفایی جانشین تولید، لادن رحمتی منشی صحنه، نرگس محبی عکاس.
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