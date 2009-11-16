به گزارش خبرنگار مهر، جمعه 29 آبان نمایش "می‌خواستم اسب باشم" عباس غفاری در بخش ویژه جشنواره تئاتر بانوان در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه می‌رود. نمایش داستان پنهان شدن چهار زن در زمان جنگ جهانی دوم است و الهام جعفرنژاد، شهزاد وجدانی،‌ سارا سجادی و شقایق احمدی در آن بازی می‌کنند. نرمین نظمی هم طراح صحنه و لباس نمایش است.

شنبه 30 آبان نمایش "پیکر زن" حامد زارعان و یکشنبه اول آذرماه نمایش "هر روز مثل همیشه" تبسم هاشمی در بخش مسابقه در خانه نمایش اجرا می‌شوند. خانه نمایش دوشنبه دوم آذرماه میزبان نمایش "پاره‌های ساده" علی هاشمی است. این نمایش نوشته مهدی میرمحمدی بر اساس خاطرات دختری به نام مهرناز از نوروز سال 86 است.

در این نمایش شیوا ابراهیمی، فرمیسک فاریا، ساسان بهروزیان، نسیم امیرخسرو، عباس غفاری، شکوفه هاشمی، مه‌بان جلالی، کاظم سیاحی و الهام کردا ایفای نقش می‌کنند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چهارم و پنجم آذرماه نیز نمایش‌های "غریبه‌ای در خانه" دلارا نوشین و "چیستا" مهدی دوگوهرانی در خانه نمایش به صحنه می‌روند.

نمایش "سالار زنان" شقایق احمدی هم جمعه ششم آذرماه در بخش مسابقه هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر اجرا می‌شود. آثار نمایشی حاضر در اداره تئاتر در دو نوبت 16:30 و 18 به صحنه می‌روند.