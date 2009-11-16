نمایشگاه فرهنگ و تجارت کشورهای آسه آن در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این نمایشگاه که تا چهارم آذر ماه برپا خواهد بود کشورهای اندونزی، بروئنی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، کامبوج، لائوس، مالزی، میانمار و ویتنام قابلیتهای صنعتی، تولیدی، اقتصادی و گردشگری کشورهای خود را در 10 غرفه در معرض دید علاقمندان قرار می دهند.

ارائه اطلاعات مورد نیاز در بخشهای مختلف کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرف آسیا (آ سه آن) به صورت عکس، پوستر، بروشور، فیلم مستند، گفتگوی مستقیم نمایندگان کشورها با بازدید کنندگان نمایشگاه برای آشنایی علاقمندان از ویژگیهای نمایشگاه فرهنگ و تجارت است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت: ضرورت تعامل بیشتر با کشورهای عضو قاره آسیا که با ایران مختصات جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی مشترکی دارند از مدتها در محافل دانشگاهی احساس می شد و بر این اساس دانشجویان این دانشگاه برآن شدند با جمع آوری اطلاعات ارزشمند و قابل اتکا کشورهای آسه آن زمینه بهره مندی از فرصتها در نقاط مختلف جهان را برای علاقمندان به توسعه روابط در کشورمان فراهم کنند.

موسی خانی افزود: امروز ورود به سازمان تجارت جهانی یک اصل پذیرفته شده برای اکثر کشورهاست و ما نیز که بزودی به این سازمان خواهیم پیوست باید خود را برای رقابتی سخت و فشرده و آگاهانه در مبادلات اقتصادی کشورها آماده کنیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین تصریح کرد: در عصرحاضر که جهان به یک سوپر مارکت جهانی تبدیل شده است باید بتوانیم قابلیتهای خودمان را نشان دهیم و با شناسایی فرصتها و تهدیدها درعرصه تجارت موفق عمل کنیم.

وی اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه که با تحقیقات چندین ماهه یک گروه 100 نفره دانشجویی محقق شده فرصتی است تا یا قابلیتهای کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا بیشتر آشنا شویم و توانمندی کشور خود را نیز به آنها عرضه کنیم.

موسی خانی یادآور شد: نتیجه تلاش چندین ماهه تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان 10 جلد کتاب ارزشمند از توانمندی و قابلیتهای کشورهای عضو آسه آن است که پس از چاپ در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری قزوین هم در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت: ایرانیها به خوبی جاده ابریشم را که در ارتباط فرهنگ و تجارت هزاران سال قبل تاثیرگذار بود می شناسند که در این میان نقش کلیدی قزوین در این جاده به عنوان عرصه مهم فرهنگ و اقتصاد برجسته بوده است.

وی افزود: امروزه دیگر مکان و زمان و جاده در تجارت تنها عامل مهم نیست بلکه در فضای دیجیتال، ارتباط شبکه ای انسانها مهم شده است که این موضوع در تجارت تجلی پیدا می کند و در فرهنگ به اوج خود می رسد.

وی با تقدیر از نقش دانشگاه آزاد قزوین در ایجاد ارتباط دوسویه بین دانش و تجارت یادآور شد: امروزه باید بتوانیم با معرفی قابلیتهای خود در تعاملات جهانی حضور پر رنگ داشته باشیم و به سودهای اقتصادی دست پیدا کنیم.

حمزه ای از برگزاری کنگره بین المللی اسکان بشر در آینده نزدیک در استان قزوین هم خبر داد و اظهار داشت: با برگزاری اینگونه فعالیتهای علمی می توان امیدوار بود فضای تعامل بیشتری بین دانشگاه و امور اقتصادی و تجاری کشور و استان ما ایجاد شود.

فائوزی بوستانی، دبیر اول سفارت اندونزی در ایران دیگر سخنران مراسم افتتاحیه بود که با اظهار خرسندی از ایجاد شرایط آشنایی بیشتر مردم با کشورهای آسه آن و نیز تعامل گسترده تر با ایران اظهار امیدواری کرد: برپایی نمایشگاه های فرهنگی و تجاری بتواند به توسعه روابط گردشگری و تجاری کشورهای آسه آن با ایران کمک کند.

محمد عباسپور مدیرعامل شرکت بیمه نوین کشور هم با اشاره به برخی زمینه های سرمایه گذاری و تبادل تجربه با کشورهای آسه آن اظهار داشت:‌ با مطالعه تجربیات کشورهای موفق عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا می توان فرصتها و تهدیدها را شناخت و برای حضور کشورمان در این اتحادیه برنامه ریزی کرد.

وی در خصوص صنعت هتل داری و خدمات در برخی کشورهای آسه آن و مزایای آن مطالبی بیان کرد.

در ادامه با افتتاح نمایشگاه شرکت کنندگان از قسمتهای مختلف آن دیدن کردند.

نمایشگاه فرهنگ و تجارت اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (‌آسه آن) 12 غرفه دارد که دو غرفه آن به عرضه کالاهای ایرانی و معرفی توانمندیهای کشورمان اختصاص یافته است.

این نمایشگاه تا چهارم آذر ماه در محل سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین واقع در منطقه باراجین برپاست و علاقمندان می توانند صبح و بعد ازظهر از آن دیدن کنند.