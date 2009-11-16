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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

مسابقه یلدای خون در ماه محرم برگزار می‌شود

مسابقه یلدای خون در ماه محرم برگزار می‌شود

باشگاه هنرمندان جوان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل همزمانی شب یلدا با دهه اول ماه محرم مسابقه یلدای خون را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه هنرمندان جوان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل همزمانی شب یلدا با دهه اول ماه محرم و ایجاد فضایی همسو با این ایام در شب یلدا، مسابقه هنری "یلدای خون" را برگزار می‌کند. 

این مسابقه در سه بخش قطعه ادبی، شعر و داستانک با موضوع شب یلدا و ایام عزاداری امام حسین (ع) برگزار می‌شود. هنرمندان در بخش مسابقه قطعه ادبی می‌توانند آثار خود را در قالب شعر یا نثر موزون با محور شب یلدا و ایام عزاداری در ماه محرم حداکثر در 210 کاراکتر ارسال کنند.

در بخش داستانک علاقمندان می‌توانند با ارسال حداکثر سه اثر در بخش شعر و سه اثر در بخش داستانک در همه قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید در مسابقه شرکت کنند. آثار ارسالی در بخش داستانک باید هر کدام دو صفحه و در بخش شعر در مجموع سه صفحه باشد.

هنرمندان می‌توانند آثار خود را به پست الکترونیکی festival@bashgahonar.i یا به نشانی تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، حوزه هنری، معاونت آموزشی، باشگاه هنرمندان جوان ارسال کنند. آخرین مهلت ارسال آثار در بخش قطعه ادبی 21 آذر و در بخش شعر و داستانک تا 10 دی است.

کد مطلب 984397

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