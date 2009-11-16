به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه هنرمندان جوان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به دلیل همزمانی شب یلدا با دهه اول ماه محرم و ایجاد فضایی همسو با این ایام در شب یلدا، مسابقه هنری "یلدای خون" را برگزار می‌کند.

این مسابقه در سه بخش قطعه ادبی، شعر و داستانک با موضوع شب یلدا و ایام عزاداری امام حسین (ع) برگزار می‌شود. هنرمندان در بخش مسابقه قطعه ادبی می‌توانند آثار خود را در قالب شعر یا نثر موزون با محور شب یلدا و ایام عزاداری در ماه محرم حداکثر در 210 کاراکتر ارسال کنند.

در بخش داستانک علاقمندان می‌توانند با ارسال حداکثر سه اثر در بخش شعر و سه اثر در بخش داستانک در همه قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید در مسابقه شرکت کنند. آثار ارسالی در بخش داستانک باید هر کدام دو صفحه و در بخش شعر در مجموع سه صفحه باشد.

هنرمندان می‌توانند آثار خود را به پست الکترونیکی festival@bashgahonar.i یا به نشانی تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، حوزه هنری، معاونت آموزشی، باشگاه هنرمندان جوان ارسال کنند. آخرین مهلت ارسال آثار در بخش قطعه ادبی 21 آذر و در بخش شعر و داستانک تا 10 دی است.