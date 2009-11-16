هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی گیلان باید احیا شود

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هنرمندان صنایع ‌دستی به روشهای مختلف مانند اعطای تسهیلات بانکی باید بیشتر حمایت شود، افزود: تنها راه قطع وابستگی به درآمد نفتی توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع ‌دستی است.

وی با اشاره به اینکه سازمان میراث فرهنگی باید افراد با استعداد حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی را به خوبی شناسایی کند، یادآور شد: صنایع ‌دستی در صورت توجه می‌ تواند حرف اول را در صادرات غیر نفتی کشور بزند.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس ادامه داد: صنایع دستی به ویژه صنایع روستایی نوعی فعالیت اقتصادی است که آمیختگی شدید آن با سنتها، عادات و بینش سازند گان و همچنین تأثیر محسوس محیط جغرافیایی در این صنعت، موجب تمایز آن از فرآورده های کارخانه ای است.

وی بیان داشت: در نقاط مختلف گیلان وبا توجه به فرهنگ زیستی آن، از دیرباز هنرهایی وجود داشت که در اقتصاد معیشتی ساکنان آن نقش اساسی ایفا می کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: گرچه با تغییرات روزافزون زمینه های اقتصادی وصنعتی، زندگی رنگ وبوی دیگری یا فته است واثر فرآوردههای صنایع دستی نقش کمتری در جلوه های زیستی پدید آورده، اماهنوز گونه های مختلف هنرهای سنتی این دیار زنده و پویا برقرار مانده است.

وی همچنین با اعلام اینکه استانهای گیلان، مازندران و گلستان در بخش گردشگری توانمندیهای زیادی دارند، گفت: از این توانمندیها باید استفاده بیشتری شود.

نماینده رودسر و املش یادآور شد: بسیاری از استانهای کشور طی سالهای اخیر در حوزه گردشگری رشد خوبی داشته اند که باید توانمندیها و قابلیتهای استانهای شمالی به ویژه گیلان هم مورد توجه جدی قرار گیرد.