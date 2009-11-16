گناباد قطب تحقیقاتی زعفران کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیرحسین جمشیدی در دوشنبه در نشست خبری با اشاره به پایه گذاری قطب تحقیقات زعفران کشور در شهرستان گناباد از ابتدای سال ‌جاری تاکنون در ادامه از ارایه بانک اطلاعاتی جامع زعفران شامل تحقیقات و مستندات علمی داخلی و خارجی درباره گیاه زعفران در همایشی دو روزه خبر داد و گفت: همایش ملی زعفران 27 و 28 آبان 88 در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می‌شود.

دبیرعلمی همایش ملی زعفران با بیان اینکه زعفران از جنبه ‌های فراوانی حائز اهمیت است، اظهارکرد: زعفران نوعی گیاه دارویی، صنعتی و غذایی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر شاخصه چاشنی و ادویه بودن سلطان ادویه‌ ها (گیاه زعفران) گفت: این گیاه ارزشمند به علت گرانی و کمیاب بودن در سایر نقاط دنیا در صنعت دارویی مورد توجه است؛ همچنین از گلبرگ‌های این گیاه در خوراک دام استفاده می‌شود.

رئیس اداره داروهای طبیعی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، به جایگاه مناسب این گیاه بومی در طب سنتی کشور اشاره کرد و افزود: از سوی دیگر ایران به لحاظ شرایط اقلیمی و وضعیت آب و هوایی تولید کننده 90 درصد زعفران دنیاست.

جمشیدی، با تاکید بر زیربناهای دارویی و غذایی زعفران در کشور گفت: بر مبنای تصمیم‌گیری به عمل آمده در این معاونت مقرر شد از این ثروت ملی استفاده بهینه ‌تری شود. از این رو قطب تحقیقات زعفران در کشور با رویکرد غذایی و دارویی در اوایل سال‌ جاری در شهرستان گناباد راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده یک گیاه عرضه شده به صورت فله‌ای از عرضه آن گیاه در فرآورده دارویی و غذایی کمتر است، افزود: اهداف کاربردی و حرکت به سمت فرموله‌های کاربردی از اهداف جزئی‌تری است که در راه اندازی این قطب تحقیقاتی وجود داشته است.

دبیرعلمی همایش ملی زعفران، از دیگر اهداف برگزاری نخستین همایش ملی در کشور را معرفی هرچه بیشتر این قطب به محققان پزشکان و پژوهشگران سراسر کشور برشمرد و یادآور شد: این همایش در دانشگاه علوم پزشکی گناباد با حضور اساتید مربوطه برگزار می‌شود و همواره سعی شده از حضور مسئولان ذیربط و کارشناسان امردر حوزه زعفران استفاده شود.

جمشیدی، خواص دارویی گیاه زعفران را در درمان آلزایمر، افسردگی و مشکلات جنسی عنوان کرد و گفت:‌ متاسفانه ایران بزرگترین تولید کننده زعفران و اسپانیا بزرگترین صادر کننده آن است.

وی، میزان تولید سالیانه را 150 تا 200 تن در کشور دانست و افزود: تنها فرآورده دارویی گرفته شده از زعفران توسط کشور فرانسه به دنیا عرضه شد.