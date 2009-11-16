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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

"ایده‌های گفتگو با دیگران" به زبان روسی منتشر شد

"ایده‌های گفتگو با دیگران" به زبان روسی منتشر شد

کتاب‌ "ایده‌های گفتگو با دیگران" نوشته آیت‌الله محمدعلی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به زبان روسی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر بررسی راههای گفتگوی اسلام با جهان اسلام و غیر مسلمانان را ارائه و تلاشی است برای اینکه ایده‌ها و پیشنهادهایی برای تقویت این فعالیتها مطرح شود .

این کتاب در سه فصل تدوین شده است.‌ نقش تمدنی امت اسلامی، گفتگو با ادیان و رابطه با غرب عناوین فصلهای مختلف این کتاب هستند .

امت اسلامی و گزینه صلح جهانی در چارچوب روابط همسنگ تمدن‌ها، نقش دوره کنونی سازمان کنفرانس اسلامی، آیسسکو و قرن بیست و یکم چالش و مسئولیت‌ها، نگرش کوتاه بر دیدگاه اسلام نسبت به رابطه میان حق و تکلیف و عدالت، فلسفه رابطه بین صلح و عدالت، گفت و شنود بین اسلام و مسیحیت موانع و راه‌حل‌ها و  رابطه اسلام و غرب نیز عناوین برخی موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .

کد مطلب 984411

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