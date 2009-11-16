به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر بررسی راههای گفتگوی اسلام با جهان اسلام و غیر مسلمانان را ارائه و تلاشی است برای اینکه ایدهها و پیشنهادهایی برای تقویت این فعالیتها مطرح شود .
این کتاب در سه فصل تدوین شده است. نقش تمدنی امت اسلامی، گفتگو با ادیان و رابطه با غرب عناوین فصلهای مختلف این کتاب هستند .
امت اسلامی و گزینه صلح جهانی در چارچوب روابط همسنگ تمدنها، نقش دوره کنونی سازمان کنفرانس اسلامی، آیسسکو و قرن بیست و یکم چالش و مسئولیتها، نگرش کوتاه بر دیدگاه اسلام نسبت به رابطه میان حق و تکلیف و عدالت، فلسفه رابطه بین صلح و عدالت، گفت و شنود بین اسلام و مسیحیت موانع و راهحلها و رابطه اسلام و غرب نیز عناوین برخی موضوعات طرح شده در این کتاب هستند .
نظر شما