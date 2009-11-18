ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز روند اجرایی پروژه‌ های گازرسانی به شهرها و روستاهای این استان را مناسب توصیف کرد و گفت: 250 پروژه گازرسانی در سطح این استان در حال اجراست.

افشین در باره وضعیت اجرایی مصوبه های سفر استانی هیئت دولت به خوزستان، افزود: پروژه های گازرسانی مصوب سفر دور نخست هیئت دولت به خوزستان با میانگین بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

وی از برخورداری 453 روستا و 43 شهر از گاز طبیعی در استان خوزستان خبر داد و عنوان کرد: گازرسانی به 12 شهر و سه هزار و 550 روستا در استان خوزستان در حال بررسی است، ضمن این که مقدمات کار برای پوشش کامل شبکه گازرسانی به این مناطق انجام شده است.

افشین در باره تخصیص و جذب بودجه مصوب برای اجرای پروژه های عمرانی در سال 88، یادآور شد: 507 میلیارد و 269 میلیون ریال بودجه مصوب پروژه های عمرانی شرکت گاز استان خوزستان در سال جاری است که بیش از 80 درصد این مبلغ جذب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه گازرسانی به مناطق سردسیر و شمال استان خوزستان در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: برنامه ریزی های ویژه ای برای گاز دار شدن ساکنان این مناطق انجام شده، ضمن آن که 9 پروژه عملیات گازرسانی در شهرهای ایذه و باغملک و دهدز واقع در شمال استان خوزستان در حال انجام است.

افشین با تاکید بر اطلاع رسانی صحیح به منظور رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز شهری گفت: کارکنان شرکت گاز خوزستان از طریق تلفن پیام گیر با شماره 4432900 و 194 امداد گاز به طور شبانه روز آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اطلاع نسبت به بروز هر گونه حادثه از سوی شهروندان هستند.