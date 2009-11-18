استفاده از منابع آبی بوشهر افزایش یافته است

جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: استفاده بی رویه از آب و برداشت غیر اصولی و نامتعارف از منابع آب استان موجب به خطر افتادن آبهای زیرزمینی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه 131 میلیون مترمکعب کسری مخزن آب در بوشهر داریم، گفت: برای صرفه‌ جویی در مصرف آب، موضوع نصب کنتور توسط کشاورزان باید اجرا شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با تاکید بر اینکه کشت مازاد زیرچاه ‌ها باید متوقف شود و نباید اجازه دهیم سطح زیر کشت افزایش یابد، گفت: هزار و 800 هکتار از شبکه رئیسعلی دلواری آبیاری تحت فشار انجام می ‌شده که در حال حاضر به سه هزار هکتار رسیده است.

زیرراهی با اشاره به نقش شورای حفاظت منابع آب در رفع برخی ناهنجاری های امور آب استان گفت: تهیه شرح وظایف، تشکیل یگان ویژه آب در شهرستانها و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، سیاسی، قضایی، انتظامی به منظور حفظ و حراست کمی و کیفی منابع آب از وظایف شورای حفاظت منابع آب استان است.

وی اظهار داشت: تهیه و تدوین دستورالعمل‌ اجرایی چگونگی حفاظت کمی و کیفی از منابع آب شامل اولویت‌ بندی و نحوه اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها و ابلاغ آن به شورای حفاظت منبع آب شهرستان و نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان از وظایف شورای حفاظت از منابع آب استان است.