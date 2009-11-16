  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۷

همایش ملی زعفران در گناباد برگزار می‌شود

همایش ملی زعفران در گناباد برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: همایش ملی زعفران 27 و 28 آبان ماه توسط دانشگاه با رویکردی علمی بهداشتی و با امتیاز بازآموزی برای پزشکان در گناباد برگزار می‌شود.

نوید عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: این نخستین همایشی است که توسط این قطب علمی برگزار می شود که امیدواریم درصورت برگزاری موفق، این همایش در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد و بتوانیم این قطب را در سطح کشور معرفی کنیم.

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به عدم هماهنگی‌های پیش آمده در اطلاع ‌رسانی و روند اجرای این همایش گفت: همایش به خوبی و موقع برگزار می‌شود و به زودی اطلاع‌رسانی مناسبی نیز در سطح شهر انجام خواهد شد.

وی افزود: مقالات زیادی نیز برای همایش ارسال شده است که به زودی مقالات منتخب اعلام می‌شوند و این مقالات به صورت پوستر و یا چاپ در کتاب همایش منتشر می‌شود.

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه در این همایش بیش از 150 مهمان و متخصص خواهیم داشت، افزود: طبق رایزنی‌های انجام شده مسئولانی از وزارت بهداشت و همچنین چند تن از اساتید مطرح کشور در گناباد حضور می ‌یابند.

وی ادامه داد: در بخش جنبی این همایش نمایشگاهی با مشارکت میراث فرهنگی و شرکت‌های بزرگ زعفران با هدف شناساندن شهرستان و توانمندی ‌های آن به مهمانها و همچنین معرفی دانشگاه و خدمات قطب زعفران که در شهرستان ایجاد شده است، برگزار خواهد شد.

وی طراحی دایره‌المعارف زعفران از مجموعه لغات و اصطلاحات پیرامون زعفران و همچنین جمع‌آوری و معرفی کلیه منابع و کتب تحقیقاتی زعفران به صورت یک لوح فشرده برای استفاده محققین را از دیگر فعالیتهای قطب زعفران گناباد برشمرد که در این همایش ارائه خواهد شد. 

کد مطلب 984432

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها