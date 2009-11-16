نوید عطار در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: این نخستین همایشی است که توسط این قطب علمی برگزار می شود که امیدواریم درصورت برگزاری موفق، این همایش در سالهای آینده نیز تداوم داشته باشد و بتوانیم این قطب را در سطح کشور معرفی کنیم.

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با اشاره به عدم هماهنگی‌های پیش آمده در اطلاع ‌رسانی و روند اجرای این همایش گفت: همایش به خوبی و موقع برگزار می‌شود و به زودی اطلاع‌رسانی مناسبی نیز در سطح شهر انجام خواهد شد.

وی افزود: مقالات زیادی نیز برای همایش ارسال شده است که به زودی مقالات منتخب اعلام می‌شوند و این مقالات به صورت پوستر و یا چاپ در کتاب همایش منتشر می‌شود.

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه در این همایش بیش از 150 مهمان و متخصص خواهیم داشت، افزود: طبق رایزنی‌های انجام شده مسئولانی از وزارت بهداشت و همچنین چند تن از اساتید مطرح کشور در گناباد حضور می ‌یابند.

وی ادامه داد: در بخش جنبی این همایش نمایشگاهی با مشارکت میراث فرهنگی و شرکت‌های بزرگ زعفران با هدف شناساندن شهرستان و توانمندی ‌های آن به مهمانها و همچنین معرفی دانشگاه و خدمات قطب زعفران که در شهرستان ایجاد شده است، برگزار خواهد شد.

وی طراحی دایره‌المعارف زعفران از مجموعه لغات و اصطلاحات پیرامون زعفران و همچنین جمع‌آوری و معرفی کلیه منابع و کتب تحقیقاتی زعفران به صورت یک لوح فشرده برای استفاده محققین را از دیگر فعالیتهای قطب زعفران گناباد برشمرد که در این همایش ارائه خواهد شد.