به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین بیژنی در حاشیه جلسه ارتباط مستقیم مردمی با مسئولان حوزه حمل و نقل و ترافیک (1888) با بیان این مطلب افزود: جایگاههای سوخت CNG شهر تهران وضعیت مناسبی ندارند، چنانچه هم اکنون 20 درصد از اتوبوسهای گازسوز یعنی حدود 800 دستگاه اتوبوس در شب قادر به سوختگیری نیستند و در روز نمی‌توانند در ناوگان فعالیت کنند.

وی افزود: در شرایطی که حدود 800 دستگاه اتوبوس نمی توانند به دلیل مشکلات جایگاه های سوخت در طی شب سوخت گیری کنند و قادر به خدمات رسانی نیستند برچه اساس و منطقی می توانیم بازهم اتوبوس گازسوز تحویل بگیریم و اصلا اگر این کار را بکنیم جز آنکه این اتوبوس ها بخوابند چه فایده ای برای شهر و شهروندان دارد؟

بیژنی با بیان اینکه در اخبار آماده بود که مسئولین پیش بینی می کنند در زمستان مشکل سوخت هم داشته باشیم گفت: اگر این طور باشد مشکلات اتوبوسهای گاز سوز چند برابر خواهد شد و از همین حالا مسئولان باید تمهیدات لازم را در نظر بگیرند تا اتوبوس های گاز سوز بیش از این با مشکل سوخت گیری مواجه نشوند و بتوانند به شهروندان خدمات رسانی کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: برای رفع مشکلات جایگاه های سوخت هرهفته حداقل دو تا سه مکاتبه و پیگیری صورت می گیرد اما متاسفانه مشکلات اصلی جایگاه ها از سر راه برداشته نمی شود و با یک یا دو روز تعمیر کردن جایگاه ها نیز مشکلی حل نمی شود.

وی در پاسخ به این سوال که قرار بود 3 جایگاه جدید سوخت CNG تا پیش از سرد شدن هوا و آغاز زمستان در تهران برای سوخت گیری اتوبوس های ایجاد شود، وضعیت این جایگاهها به کجا رسیده است گفت: برای ایجاد جایگاههای جدید سوخت CNG مجموعا 7 زمین را به مسئولان معرفی کردیم تا بتوانند در این زمینها مراکز جدید سوخت گیری را برای اتوبوسهای گازسوز احداث کنند اما تاکنون هیچ کاری در این مورد صورت نگرفته است.

بیژنی همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه کیفیت سوخت مصرفی اتوبوسها در تهران چگونه است گفت: کیفیت سوخت مصرفی در تمام کشور یکسان است و ناخالصی‌های زیادی در بنزین و گازوئیل و گاز هست. در گاز مصرفی اتوبوس‌ها نیز ذرات ریز ماسه وجود دارد که این ناخالصی‌ها ضمن آنکه به اتوبوسها آسیب می‌رسانند سبب ایجاد آلودگی هوا نیز می‌شوند.

وی همچنین در مورد معاینه فنی اتوبوسهای شهر تهران گفت: در گذشته شرکت واحد خود نسبت به بررسی مشکلات فنی اتوبوس های اقدام می کرد اما اکنون با وجود 3 مرکز معاینه فنی هر روز تعداد زیادی از اتوبوس ها مورد معاینه فنی قرار می گیرند چنانچه تاکنون غریب به 2 هزار اتوبوس معاینه فنی شده اند.