نمایندگان مردم با واگذاری مترو به دولت مخالفند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دلقپوش افزود: کم شدن از تصدی ‌گریهای دولتی موضوع واضحی است که همگان آن را پذیرفته اند؛ در موضوع مترو هم دولت به جای تصدی گری باید به حمایت و پشتیبانی از این طرح فکر کنند.

وی ادامه داد: دولت به جای تصدی گری، پشتیبان باشد نه این که بخواهد با شعار کاهش تصدی گری، مدیریت یک بخش دیگر راهم برعهده بگیرد؛ بخشی که براساس قانون تکلیف آن مشخص است و مدیریت شهری باید در آن حضور داشته باشد.

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با بیان اینکه مسایل تهران مرتبط با کل کشور است، گفت: در چنین شرایطی باید از مدیریت شهری حمایت کرد تا برای مرکزیت سیاسی کشور کارهای موثری انجام دهد.

دلقپوش با بیان این که واگذاری مدیریت مترو به دولت خلاف قانون است، گفت: این تصمیم سیاستهای اصل 44 و قانون برنامه چهارم را نقض می‌کند، در این صورت نباید اصراری بر تداوم این اقدام وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس هیچ گاه چنین تصمیمی را نخواهند پذیرفت که مترو از مدیریت شهری به دولت واگذار شود، گفت: دلیل این اقدام هم معلوم است، شهرداری نهادی مردمی است که در عرصه مدیریت مترو وارد شده است و گرفتن مدیریت مترو از آن بر اساس قانون امکانپذیر نیست؛ موضوع حمل و نقل عمومی قانونا از وظایف شهرداری تهران است و امیدواریم دولت با قبول این موضوع، از تصمیم اخیر منصرف شود.