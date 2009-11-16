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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۳

هروله عشق( 130)/

نحوه برخورد با زائران ایرانی بهتر شده است

نحوه برخورد با زائران ایرانی بهتر شده است

رییس سازمان حج و زیارت از بهبود نحوه برخورد با زائران ایرانی خبر داد و گفت: مشکلات پرواز هواپیماها در فرودگاه جده را به صورت جدی پیگیری می کنیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، مصطفی خاکسا‌ر قهرودی درباره وضعیت برخوردها با زائران ایران اظهار داشت: تاکنون مسأله‌ای جدی وجود نداشته است. چند مورد سوء تفاهم به‌ وجود آمده بودند که افرادی دستگیر و با پی‌گیریهای انجام‌شده به ‌سرعت آزاد شدند ولی این ‌که کسی را زندانی کرده و آزاد نکرده باشند، نداشته‌ایم..

وی درباره حل مشکلات پرواز هواپیماها در فرودگاه جده، گفت: این مسأله را دنبال کرده‌ایم و می‌کنیم. امیدواریم این مسأله امروز حل شود.

قهرودی همچنین درباره‌ی 65 هزار بسته‌ی‌ بهداشتی اظهار داشت: این بسته‌ها دیر آماده شد ولی بانک ملت کار خود را انجام داده و در سفرهای حج آینده قابل استفاده خواهند بود.

کد مطلب 984449

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