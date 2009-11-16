نحوه برخورد با زائران ایرانی بهتر شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، مصطفی خاکسا‌ر قهرودی درباره وضعیت برخوردها با زائران ایران اظهار داشت: تاکنون مسأله‌ای جدی وجود نداشته است. چند مورد سوء تفاهم به‌ وجود آمده بودند که افرادی دستگیر و با پی‌گیریهای انجام‌شده به ‌سرعت آزاد شدند ولی این ‌که کسی را زندانی کرده و آزاد نکرده باشند، نداشته‌ایم..

وی درباره حل مشکلات پرواز هواپیماها در فرودگاه جده، گفت: این مسأله را دنبال کرده‌ایم و می‌کنیم. امیدواریم این مسأله امروز حل شود.

قهرودی همچنین درباره‌ی 65 هزار بسته‌ی‌ بهداشتی اظهار داشت: این بسته‌ها دیر آماده شد ولی بانک ملت کار خود را انجام داده و در سفرهای حج آینده قابل استفاده خواهند بود.