نحوه برخورد با زائران ایرانی بهتر شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، مصطفی خاکسار قهرودی درباره وضعیت برخوردها با زائران ایران اظهار داشت: تاکنون مسألهای جدی وجود نداشته است. چند مورد سوء تفاهم به وجود آمده بودند که افرادی دستگیر و با پیگیریهای انجامشده به سرعت آزاد شدند ولی این که کسی را زندانی کرده و آزاد نکرده باشند، نداشتهایم..
وی درباره حل مشکلات پرواز هواپیماها در فرودگاه جده، گفت: این مسأله را دنبال کردهایم و میکنیم. امیدواریم این مسأله امروز حل شود.
قهرودی همچنین دربارهی 65 هزار بستهی بهداشتی اظهار داشت: این بستهها دیر آماده شد ولی بانک ملت کار خود را انجام داده و در سفرهای حج آینده قابل استفاده خواهند بود.
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