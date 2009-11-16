نگاهی به اخبار حج در مطبوعات عربستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، براساس اخبار منتشرشده در مطبوعات عربستان، احسان اوغلی درباره دعوت برخی کشورها برای سیاسی کردن حج با بیان اینکه از 1400 سال پیش تا کنون این فریضه رکنی از ارکان اسلام بوده است، گفت این سخنان بی‌ارزش‌اند و بهتر است خود را به آنها مشغول نکنیم.

برخی دیگر از مهترین اخبار مطبوعات عربستان به این شرح است:

ــ دادگاه عالی عربستان از مسلمانان این کشور درخواست کرد، عصر سه‌شنبه (29 ذی‌القعده) برای رؤیت هلال ماه ذی‌الحجه اقدام کنند.

ــ وزیر حج عربستان با رییس بعثه‌ی حج عمان و الجمیلی، سفیر عراق ملاقات کرد.

ــ بیش از 10 میلیون ریال سعودی برای آماده کردن و نظافت کشتارگاه‌های المعیصم که در ایام حج مورد استفاده‌ی حجاج بیت‌الله الحرام قرار می‌گیرند، هزینه شد.

ــ تقدیر کانال ماهواره‌یی Haber Star ترکیه از موفقیت‌های عربستان در خدمت به حجاج بیت‌الله الحرام.

ــ‌ دکتر صالح بن حمید ـ رییس شورای عالی قضایی عربستان و امام و خطیب مسجدالحرام ـ در خطبه‌های نماز جمعه در بیت‌الله الحرام گفت، اعلام برائت از شرک و مشرکان، عقیده‌ی هر مسلمانی بوده است و به زمان و مکان خاصی ارتباط ندارد.

ــ امروز با ورود آخرین کاروان ایرانی به مدینه، تعداد زائران ایرانی که به مدینه‌ی منوره وارد شده‌اند، به 45هزار زائر خواهد رسید.

ـ‌ـ سامانه‌ی نظرسنجی حج ایرانیان راه‌اندازی شد.