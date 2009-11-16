  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

اکران "چهره به چهره" و "پنالتی" این هفته شروع می‌شود

اکران "چهره به چهره" و "پنالتی" این هفته شروع می‌شود

فیلم‌های سینمایی "چهره به چهره" و "پنالتی" از این هفته در طرح نگاهی دیگر اکران عمومی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه 27 آبان‌ماه دو فیلم "چهره به چهره" علی ژکان و"پنالتی" انسیه شاه حسینی در گروه سینمایی طرح نگاهی دیگر اکران می‌شوند.

فیلم سینمایی "ماه‌وش" به کارگردانی محمد درمنش از این هفته در گروه سینمایی آزاد به نمایش درخواهد آمد و قرارداد فیلم "منفی 18" به کارگردانی اصغر نصیری در گروه سینمایی آزاد از تاریخ نهم دی‌‌ماه در شورای صنفی نمایش به ثبت رسید.

شورای صنفی نمایش به منظور توزیع عادلانه و گردش درست اطلاعات از این پس در هفته‌هایی که سرگروههای سینمایی در محاسبه کف فروش قرار دارند نمایندگانی به عنوان ناظر به این سینماها اعزام می‌کند.

کد مطلب 984460

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها