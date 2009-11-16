به گزارش خبرنگار مهر، از روز چهارشنبه 27 آبانماه دو فیلم "چهره به چهره" علی ژکان و"پنالتی" انسیه شاه حسینی در گروه سینمایی طرح نگاهی دیگر اکران میشوند.
فیلم سینمایی "ماهوش" به کارگردانی محمد درمنش از این هفته در گروه سینمایی آزاد به نمایش درخواهد آمد و قرارداد فیلم "منفی 18" به کارگردانی اصغر نصیری در گروه سینمایی آزاد از تاریخ نهم دیماه در شورای صنفی نمایش به ثبت رسید.
شورای صنفی نمایش به منظور توزیع عادلانه و گردش درست اطلاعات از این پس در هفتههایی که سرگروههای سینمایی در محاسبه کف فروش قرار دارند نمایندگانی به عنوان ناظر به این سینماها اعزام میکند.
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