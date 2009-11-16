پیام تسلیت سیدمحمد خاتمی به مناسبت درگذشت شاهرخی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام حجت‌الاسلام خاتمی به این شرح است: بزرگمردی چشم از این جهان فروبست تا دیده به جانان بگشاید. هنرمردی از طایفه مؤمنان راستین و عاشقان انسان و خدمتگزاران به خلق خدا از میان ما رفت و جان‌هامان را ماتم‌زده و داغدار کرد.

استاد والامنش و بافضیلت حضرت آقای محمود شاهرخی که سروده‌های فاخرش در دفاع از میهن و انقلاب و حرمت انسان و آیین و ایران جاودانه بر صحیفه فرهنگ و هنر این سرزمین خواهد درخشید، اینک در جوار رحمت حق پاداش پاکی و نیکی خود را دریافت کرده است.

من این مصیبت بزرگ را به همه عالمان و هنرمندان و بخصوص دوستداران آن عزیز و بالاخص خاندان بزرگوارش از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند منان برای روان پاکش، والایی، رحمت و آمرزش مسئلت دارم.