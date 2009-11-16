تنها 57 مسجد از دو هزار مسجد گلستان کتابخانه دارند

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای توسعه فرهنگ کتابخوانی توسعه کتابخانه در امکان مذهبی می تواند راهگشا باشد و در جذب جوانان به این مراکز موثر خواهد بود.

وی اظهار داشت: انسان باید هر روز اطلاعات خود را افزایش دهند و برای آموختن نیاز به آموزش و توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه پیدا کردن منابع قابل اطمینان کار بسیار دشواری است و برای کسب اطلاعات دقیق باید راههای سختی را طی کرد.

حجت الاسلام ولی نژاد از فعالیت 12 کانون فعال مداحان مذهبی در استان خبر داد و گفت: برای به روز شدن آموزشهای مداحان و استفاده از اشعار مناسب و پرهیز از خرافات و انحرافات دوره های آموزشی ویژه در استان برگزار شد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: تاکنون 450 مداح در استان شناسایی شد که پرونده 15 نفر از مداحان برای کد دار شدن به تهران ارسال شد.

وی یادآور شد: برگزاری امتحان ویژه مداحان برای کددار شدن در دست پیگیری و اقدام است و هر مداح باید 140 ساعت دوره آموزشی را طی کنند.

حجت الاسلام ولی نژاد، عدم دسترسی به منابع و کتب مورد نیاز، بیمه نبودن را از جمله مشکلات فراروی مداحان استان برشمرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان از برگزاری کنگره شعر عاشورایی و کنگره شعرای اهل بیت در اسفندماه سال جاری در استان خبر داد.