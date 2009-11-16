اسامی برخی از شبکه های غیر مجاز هرمی فعال در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات ضمن اعلام برخی شبکه های غیر مجاز هرمی فعال در کشور که از سوی وزارت اطلاعات شناسایی شده و به زودی برخورد با آنان صورت خواهد گرفت، درباره چگونگی فعالیت قانونی شرکت ها توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: خصوصیات مشترک شرکت های غیر قانونی هرمی این است که آنها به هیچ عنوان در اداره کل شرکت ها ثبت نشده اند و فاقد دفتر مرکزی ثبت شده هستند و اگر بعضا آنها ثبت شده باشند موضوع فعالیت آنها با موضوع ثبت شده کاملا متفاوت است.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان برخی از ویژگی های دیگر شرکت های غیر مجاز هرمی، تصریح کرد: این شرکت ها عمدتا فاقد حساب بانکی هستند و یا از مشتریان خود می خواهند که پول را به صورت نقدی واریز کرده و یا آن را به حساب افراد غیر متفرقه واریز کنند.

وی ادامه داد: بر خلاف ادعاهایی که شبکه های غیر مجاز هرمی دارند آنها هیچ گونه نمایندگی یا قراردادی برای پذیرفتن نمایندگی شرکت های خارجی ندارند.

وی در پایان با اشاره به ادعای برخی از شبکه های هرمی مبنی بر فعالیت بازاریابی شبکه ای و قانونی خواندن آن گفت: این شرکت ها باید در وزارت بازرگانی ثبت شوند و اگر هم نمایندگی شرکتهای خارجی هستند باز هم باید ثبت شده در وزارت بازرگانی باشند سایت آنها نیز ثبتی و مشخص باشد.

اسامی شبکه های هرمی غیر مجاز فعال در کشور به این شرح است: کوئست اینترنشنال (کیو. آی.)، آمکا گلوبال، اسکای وی - گالف، سان شاین امپایر، گریفین، پالینور، آسو گستر شرق، ایم تریسرز، ویپرول، ویکتوری وی، پارمیس، اف اس جی، سیلور فسیلیتی، ایمپریال اینوستمنت، تلاش گستر تجارت - اینوایتینگ، تراست پروفیت، تراست اینوست، تچوار، پی ای جی، تی ام فاند، رئیل فایننسرز، فایننسرز، فایننسرز، وال استریت اینوست، نتف کرپ، ولنسی، جی ام آی، پورت فولیو اینوستمنت، گاما نت، یو ان کامین، ویفاند، یونایتد فاند، ریئل فایننسرز، اکو گروپ اینوستمنت، اکسیم فاند، ترموهائس، نتف، گلدن ویلج، ایولو، گمبیت، مگا هولدینگ، پی آی جی، شبکه گردان موفق، الوند، جی ام ای، یورو تاپ، سان شاین امپایر - سی نت اینترنشال، فارکس.