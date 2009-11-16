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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۲

700 هکتار کلزا در خراسان شمالی کشت شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از پایان کشت دانه روغنی کلزا در این استان خبر داد.

فرزاد عدالتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: در سال زراعی جاری 700 هکتار از اراضی استان زیر کشت کلزا قرار گرفته و انتظار می رود این سطح تا هزار و 200 هکتار با کشت بهاره این محصول افزایش یابد.

وی پیش بینی کرد از این سطح هزار و 400 تن محصول برداشت شود.

وی سطح کشت دانه روغنی کلزا در سال گذشته را هزار و 134 هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح یک هزار و 300 تن دانه روغنی کلزا برداشت شده بود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: هر ساله به علت بروز آفات، بیماری ها و حوادث طبیعی نظیر سرمازدگی سطح کشت کلزا متغییر است و علاوه برآن کشت کلزا نیازمند مدیریتی بالا است که این مدیریت در میزان برداشت محصول موثر است.

عدالتیان عمده مناطق کشت دانه روغنی کلزا در این استان را شهرستانهای بجنورد و مانه دو سملقان ذکر کرد.

کد مطلب 984489

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