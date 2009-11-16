به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دکتر احمد مخلص یوسف در حاشیه بازدید اعضای اوآنا از مجموعه تاریخی تخت جمشید در جمع خبرنگاران گفت: ایده جهانی سازی فرهنگی متعلق به ایران است و در تخت جمشید نقوش برجسته ای را می توان مشاهده کرد که در آن تمام ملیتها حضور دارند و در این خصوص امروز می توان این الگو را دوباره به کار بست تا در آن اقوام و ملل دوباره با یکدیگر تعامل و ارتباطی مناسب و مطلوب برقرار کنند.

وی گفت: در جریان بازدید از تخت جمشید به عظمت این اثر و تاریخ و تمدن سرزمین ایران پی بردم. رئیس اوانا با اشاره به سوالی پیرامون جوسازی برخی رسانه ها علیه کشورهای اسلامی به ویژه ایران افزود: این امر دقیقا همان موردی است که اوانا مورد توجه قرارداده از این رو قصد داریم که به جهانیان بگوییم ایرانی ها نیز بخشی از جهان هستند و همه ما حق مساوی برای زندگی داریم.

دکتر مخلص یوسف تصریح کرد: فکر می کنم یکی از راههای موثر در این امر ارتباطات رسانه ای متقابل است که در این خصوص سازمان اوانا با توجه به عضویت سه خبرگزاری ایرانی در آن در این امر موثر واقع شود.