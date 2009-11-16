سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس دو روزه به منظور ایجاد زمینه ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران و علاقه مندان حوزه فرماندهی و کنترل، با شعار "توسعه الگوی ملی فرماندهی و کنترل" و نیزبا هدف تعمیم مفاهیم مرتبط و کاربرد آنان در حوزه های نظامی و غیر نظامی در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می شود.

مرتضی براری، دبیر سومین دوره کنفرانس ملی و فرماندهی و کنترل ایران، گردآوری و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشی و فن آورانه در حوزه C41 و فراهم آوری فضایی برای تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و پژوهشگران این حوزه را از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس عنوان کرد.

به گفته وی، شناسایی نیازها و گلوگاه ها، خبرگان و هسته های تحقیقاتی و همچنین شناسایی و تعامل با شرکت های فعال در حوزه فرماندهی و کنترل، جلب مشارکت گسترده تر بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور و شناسایی محصولات فن آورانه داخلی در این عرصه را از دیگر اهداف این کنفرانس برشمرد.

براری در ادامه محورهای کلیدی سومین دوره از کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران را توسعه علوم و فن آوری های C41 زیر ساخت های ارتباطی فرماندهی وکنترل، جمع آوری، ترکیب داده ها، مدل سازی و شبیه سازی در سامانه های فرماندهی وکنترل و همچنین فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در حوزه C41 ذکر کرد.