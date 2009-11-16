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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۳۸

فردا با حضور وزیر دفاع؛

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران برگزار می شود

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران برگزار می شود

سومین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران (C41) روز سه شنبه با حضور سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع در تهران آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کنفرانس دو روزه به منظور ایجاد زمینه ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران و علاقه مندان حوزه فرماندهی و کنترل، با شعار "توسعه الگوی ملی فرماندهی و کنترل" و نیزبا هدف تعمیم مفاهیم مرتبط و کاربرد آنان در حوزه های نظامی و غیر نظامی در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار می شود.

مرتضی براری، دبیر سومین دوره کنفرانس ملی و فرماندهی و کنترل ایران، گردآوری و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشی و فن آورانه در حوزه C41 و فراهم آوری فضایی برای تبادل و تعامل صنایع، سازمان ها و پژوهشگران این حوزه را از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس عنوان کرد.

به گفته وی، شناسایی نیازها و گلوگاه ها، خبرگان و هسته های تحقیقاتی و همچنین شناسایی و تعامل با شرکت های فعال در حوزه فرماندهی و کنترل، جلب مشارکت گسترده تر بخش های دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی کشور و شناسایی محصولات فن آورانه داخلی در این عرصه را از دیگر اهداف این کنفرانس برشمرد.

براری در ادامه محورهای کلیدی سومین دوره از کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران را توسعه علوم و فن آوری های C41 زیر ساخت های ارتباطی فرماندهی وکنترل، جمع آوری، ترکیب داده ها، مدل سازی و شبیه سازی در سامانه های فرماندهی وکنترل و همچنین فن آوری اطلاعات و کاربرد آن در حوزه C41 ذکر کرد.

کد مطلب 984499

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