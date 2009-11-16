تور بازدید صنعتگران خوزستان از واحدهای صنعتی مازندران برگزار شد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با بیان اینکه تور صنعتی خوزستان برای تبادل اطلاعات و تجربیات کاری از شرکت شهرکهای صنعتی استان مازنداران برگزار شد، افزود: این تور صنعتی به مدت سه روز و با حضور 19 نفر از مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی صورت گرفت.



وی ادامه داد: بازدیدکنندگان صنعتی به بررسی و الگوبرداری از فعالیتهای انجام شده در شهرکهای صنعتی مازندران پرداختند.



طاهری، نحوه بازاریابی و فروش تولیدات، نگهداری شرکتها و واحدهای صنعتی، ارتقای کیفیت کالا و الگوبرداری از زیرساختها را جزو برنامه های برگزاری این تور صنعتی اعلام کرد و افزود: تورهای صنعتی با منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان برگزار می شوند.

طاهری برگزاری تورهای صنعتی به استانهای مختلف کشور را در راستای حمایت از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها عنوان کرد و افزود: همه ساله تورهای صنعتی بر اساس شاخصهای بودجه شرکت تعیین و برنامه ریزی می شوند.

وی با تأکید بر اثربخشی برگزاری چنین تورهایی برای آشنایی با صنایع مختلف کشور، چالشهای موجود و رفع آنها اظهار داشت: در حالی که تعهدات شرکت در سال گذشته برپایی پنج تور بازدید صنعتی بود اما این تعهد به برگزاری 11 تور به استانهای مختلف و از سوی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان منجر شد.



در برنامه امسال این شرکت نیز برگزاری پنج تور بازدید صنعتی است که تاکنون دو تور در استانهای تبریز و مازنداران و دو تور داخلی در اهواز اجرا شده و دو تور دیگر در دست برنامه ریزی است.



خوزستان دارای 33 شهرک صنعتی به مساحت هفت هزار و 132 هکتار و 34 ناحیه صنعتی در مساحتی 667 هکتار مصوب است و در 27 شهرک در مساحت 5314 هکتار و 1980 قرارداد و 11 ناحیه صنعتی به مساحت 96 هکتار و 167 قرارداد نیز زمین در حال واگذاری است. همچنین 15 ناحیه صنعتی مصوب دیگر در 469 هکتار در استان وجود دارد.