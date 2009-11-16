جایزه بشر دوستانه هالیوود ریپورتر برای اوا لونگوریا پارکر

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی نشریه هالیوود ریپورتر اعلام کرد دوشنبه شب اوا لونگوریا به عنوان برنده جایزه سالانه فعالیت‌های بشر دوستانه این نشریه در سال 2009 شناخته شد.

این جایزه دوشنبه شب هفته آینده در مراسمی که از سوی هالیوود ریپورتر در هالیوود برگزار می‌شود به لونگوریا اهدا خواهد شد. فعالیت جدی و طولانی مدت لونگوریا در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و کمک به نیازمندان به ویژه مهاجران و فقرای کشورهای آمریکای لاتین دلیل گزینش او برای تصاحب این جایزه عنوان شده است.

اریک میکا ناشرهالیوود ریپورتر در این باره گفت: تا کنون ندیده‌ام یک استعداد جوان و پرانرژی چون لونگوریا تا این حد درگیر فعالیت‌های انسان‌دوستانه باشد. او تمام وقت آزاد و توان خود را در اختیار مراسم خیریه و جمع آوری پول برای کمک به نیازمندان منطقه آمریکای لاتین گذاشته است. لونگوریا پارکر مدتی پیش مستندی درباره کودکان کار در آمریکا ساخت که اغلب آنان اهل آمریکای لاتین هستند.

"بالای جنازه او"، "کودک دلشکسته"، " دوران سخت"، "هوش کلاهبرداری" از فیلم‌های سینمایی اوا لونگوریا پارکر است که بیشتر با نقش آفرینی در سریال‌های تلویزیونی چون " زنان خانه‌‌دار افسرده" شناخته شده است.