ساختار سنتی مدارس نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال مازندران در ساری افزود: نقش رسانه های دیجیتال در دنیای امروز به مراتب از سایر رسانه ها عمق بخشی دارد.

وی خاطرنشان کرد: رسانه های دیجیتال در دنیای امروز اکنون به کمک آموزش و پرورش نیز آمده است و می تواند ساختار سنتی آموزش و پرورش را به سمت مدرن هدایت کند.

فیاضی با اشاره به اینکه عبور از مرحله رسانه سنتی به سمت دیجیتال در مدارس مازندران آغاز شده است، تصریح کرد: هم اکنون تمامی مدارس مازندران مجهز به فناوری اطلاعات هستند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تاکنون بیش از 100 مدرسه مازندران دارای مراکز آی اس پی هستند، یادآور شد: تعداد مدارس هوشمند مازندران اکنون به 10 مدرسه افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه برگزاری نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال کار نوعی در استان بوده است از خانواده ها و دانش آموزان خواست تا نیازهای نرم افزاری خود را از طریق این نمایشگاه که محصولات آن با نازلترین قیمت ارائه می شود، خریداری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد میزان دانش آموزان مبتلا به آنفلوانزای نوع A در مازندران اظهار داشت: تاکنون 16 دانش آموز استان به این بیماری مبتلا شده که نسبت به مدت مشابه در هفته قبل کاهش داشته است.

فیاضی گفت: از آغاز سال تحصیلی تاکنون بیش از چهار هزار نفر از دانش آموزان مازندران به بیماری های فصلی مبتلا شده اند.

به گزارش مهر، نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال مازندران تا جمعه هفته جاری همه روزه از ساعت 9 صبح تا 20 آماده بازدید از علاقمندان و فعالان آی تی و رسانه های دیجیتال است.