فضای همبستگی و وحدت با علاقمندان به نظام باید گسترش یابد

حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: یکی از مهمترین سلاح ها در مقابل دشمنان اسلام وحدت حول محور رهبری است و همواره دشمنان اسلام و مسلمین از وجود وحدت در جامعه هراس دارند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد تفرقه و از بین بردن وحدت در جامعه هستند، به نقش مهم صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در ایجاد و تقویت وحدت در جامعه تاکید کرد و اظهارداشت: راهکار برون رفت از اختلافات بین گروههای سیاسی معتقد به نظام، گفتگو بین شخصیت های این گروهها بر سر اصول مشترک است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به رای 40 میلیونی مردم در دور دهم انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: برای ایجاد وحدت در جامعه باید خطوط قرمز که همان اسلام ناب، امام و انقلاب اسلامی است رعایت شود و اگر کسی از این خطوط عبور کند زمینه را برای بروز مشکلات در جامعه فراهم می کند.

سالک اظهارداشت: پس از فتنه هایی که بعد از انتخابات رخ داد باید عاملان ضربه های جانی و مالی به مردم مجازات شوند.

عضوجامعه روحانیت مبارز گفت: باید با کسانی که علاقمند به نظام جمهوری اسلامی هستند وحدت کرد و فضای همبستگی با این افراد را در کشور افزایش داد.