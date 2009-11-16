علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ویاست خارجی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار بی اطلاعی از اظهار نظر وزیر انرژی روسیه نسبت به تاخیر درراه اندازی نهایی نیروگاه بوشهر، گفت: با اینکه هم اکنون روسها بصورت آزمایشی نیروگاه بوشهر را راه اندازی کرده اند اما این اظهار نظر شتابزده وزیر انرژی روسیه عادی به نظر نمی رسد.

وی خواستار آن شد که مسئولان سازمان انرژی اتمی درباره این موضوع اطلاع رسانی و اظهار نظر کنند .

به گزارش مهر، "سرگی اشماتکو" وزیرانرژی روسیه امروز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به دلایل فنی تا پایان سال 2009 اتفاق نخواهد افتاد.