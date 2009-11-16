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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

بروجردی در گفتگو بامهر:

اظهار نظر روسها غیر عادی است/ سازمان انرژی اتمی اطلاع‌رسانی کند

اظهار نظر روسها غیر عادی است/ سازمان انرژی اتمی اطلاع‌رسانی کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهار نظر وزیر انرژی روسیه مبنی بر عدم راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال جاری، گفت: این اظهارنظر شتابزده روسها عادی به نظر نمی رسد.

علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی ویاست خارجی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار بی اطلاعی از اظهار نظر وزیر انرژی روسیه نسبت به تاخیر درراه اندازی نهایی نیروگاه بوشهر، گفت: با اینکه هم اکنون روسها بصورت آزمایشی نیروگاه بوشهر را راه اندازی کرده اند اما این اظهار نظر شتابزده وزیر انرژی روسیه عادی به نظر نمی رسد.

وی خواستار آن شد که مسئولان سازمان انرژی اتمی درباره این موضوع اطلاع رسانی و اظهار نظر کنند .

به گزارش مهر، "سرگی اشماتکو" وزیرانرژی روسیه امروز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به دلایل فنی تا پایان سال 2009 اتفاق نخواهد افتاد.

کد مطلب 984513

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