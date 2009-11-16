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۲۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۴۳

گرچی خبر داد:

تخفیف 60 درصدی به کارکنان ادارات مازندران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

تخفیف 60 درصدی به کارکنان ادارات مازندران در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: بنا به دستور استاندار مازندران مقرر شد کارکنان دستگاه های اجرایی استان از تخفیف 60 درصدی از رسانه های دیجیتال مازندران بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه های دیجیتال مازندران، قاسم عزیززاده گرجی با اعلام این خبر در حاشیه بازدید از غرفه مهر افزود: بنا به دستور استاندار مازندران و بازدید وی از نمایشگاه رسانه های دیجیتال مقرر شد بر اساس بند 10 ماده 104 برنامه چهارم توسعه و در راستای حمایت از کارکنان دستگاه ها مجاب به خریداری نرم افزارهای دیجیتال از نمایشگاه فوق کنند.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون محصولات نرم افزارهای دیجیتالی برای عموم مردم با 40 درصد تخفیف ارائه و برای کارکنان ادارات از 60 تا 80 درصد توسط غرفه داران صورت می گیرد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری نشستها و کارگاه های تخصصی مرتبط با رسانه های دیجیتال در نمایشگاه خبر داد.

وی افزود: کارگاه های آموزشی با مفاهیم آشنایی با اینترنت، آموزش نصب ویندوز، جستجو در اینترنت، آموزش ساخت وبلاگ و وبلاگ نویسی، طراحی دیجیتال با کمک فوتوشاپ، امنیت در اینترنت، معرفی و مقایسه چند آنتی ویروس، آشنایی با پدیده مدارس الکترونیک و مدرسه هوشمند، آشنایی با مفاهیم اولیه نرم افزار فوتوشاپ، آشنایی با اینترنت و نقش رسانه های دیجیتال در خدمت زندگی در این نمایشگاه برگزار می شود.

به گزارش مهر، نمایشگاه رسانه های دیجیتال همه روزه تا جمعه هفته جاری از ساعت 9 تا 20 شب آماده بازدید از علاقمندان است.

کد مطلب 984531

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